La profunda charla de Nenu y Zunino en la fiesta de Gran Hermano y la picante chicana de Luana

"Yo te re entiendo por eso yo me quiero adaptar a tus tiempos, fue lo que te dije siempre. Pero bueno, si me pongo pesado por querer darte un beso perdón. Te veo todo el día y aguantarme las ganas es un bajón", le confió Zunino.

Y agregó reiterando su entusiasmo por el vínculo: "Capaz para vos no pero es difícil para mí. Somos amigos, no quiero ser frío".

Lo cierto es que ese romántico momento en medio de la fiesta quedó opacado minutos después cuando Luana Fernández copó el centro de la escena a puro baile y entonando una particular canción.

Cuando sonó el éxito Con la misma moneda de Karina La Princesita, Luana cantó con fuerza la letra del tema y reavivando las diferencias con Nenu tras su arribo al reality y del pasado, dejando picando un nuevo conflicto a futuro por Zunino.

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Brian Sarmiento acusó de lo peor a Zunino en Gran Hermano

El juego El mejor de los nuevos y el peor de los viejos dentro de la casa de Gran Hermano desencadenó un feroz cruce entre Brian Sarmiento y Franco Zunino.

La actividad¿ obligó a los jugadores a posicionarse frente a sus compañeros y explicar sus elecciones. Cuando llegó su turno, Brian Sarmiento no dudó en apuntar directamente contra Franco Zunino, a quien eligió como el peor jugador original de la casa.

“Creo que sos el peor porque siempre te escondiste detrás de Zilli para zafar de todo”, lanzó sin filtro delante de todos, generando un inmediato clima de tensión en el grupo.

“Te hacés el buenito y no lo sos para nada. No se puede confiar en vos para nada y quedó demostrado”, agregó muy molesto mientras recordaba las conversaciones que ambos habían tenido antes de su salida del reality.

En medio del fuerte cruce, el exjugador de fútbol aseguró sentirse decepcionado por la postura que tomó Zunino dentro de la casa y dejó en claro que sintió traicionada la confianza que habían construido durante el juego.

“Yo te quería de verdad y ahora estoy nervioso porque sé que me fallaste”, expresó en uno de los pasajes más intensos de la pelea.

“Cuando viste que no podías tener los soldaditos que siempre quisiste para mandarlos al asador o que ataquen por vos, te pusiste nervioso”, retrucó Franco intentando defenderse de las acusaciones.

Pero lejos de calmarse, Brian volvió a ir al frente y respondió con dureza: “No mandé a nadie al asador. Siempre fui al frente por vos porque no te da y tenés miedo”.

Y luego Brian Sarmiento acusó a Franco Zunino de ser infiltrado entre los distintos grupos de la casa. “Muchachos, hay un topo”, gritó el ex futbolista.