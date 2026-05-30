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Ricardo Darín brilla en Netflix con el mejor thriller argentino y es la película del fin de semana

Esta película argentina con Ricardo Darín regresó a Netflix y volvió a captar la atención de miles de espectadores con una historia oscura, intensa y cargada de tensión.

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Ricardo Darín brilla en Netflix con el mejor thriller argentino y es la película del fin de semana. (Foto: Archivo)

Ricardo Darín brilla en Netflix con el mejor thriller argentino y es la película del fin de semana. (Foto: Archivo)

El catálogo de Netflix continúa renovándose con producciones que dejaron una huella profunda en la historia del cine argentino. Entre los títulos que recientemente regresaron a la plataforma se encuentra "Carancho", una película protagonizada por Ricardo Darín que, a más de una década de su estreno, volvió a posicionarse entre las opciones más comentadas por los usuarios.

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Netflix: José Coronado arrasa con la nueva serie que adapta la mejor película de Ricardo Darín. (Foto: Archivo)

Lejos de las grandes superproducciones repletas de efectos especiales, esta historia apuesta por un relato crudo, realista y profundamente inquietante. Su regreso al servicio de streaming despertó el interés tanto de quienes la vieron en su estreno como de una nueva generación de espectadores que descubrió una de las obras más impactantes del cine nacional contemporáneo.

Dirigida por Pablo Trapero y protagonizada por Ricardo Darín junto a Martina Gusmán, la película ofrece una mirada descarnada sobre un universo marcado por la corrupción, la desesperación y las zonas grises de la sociedad.

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"Carancho", la película argentina que volvió a conquistar Netflix

Estrenada originalmente en 2010, Carancho se convirtió rápidamente en una de las producciones más destacadas del cine argentino de la década. La propuesta logró diferenciarse por su tono oscuro, su narrativa intensa y una construcción de personajes que escapa de los estereotipos tradicionales.

La historia se desarrolla en un contexto urbano complejo, donde las tragedias cotidianas se transforman en oportunidades de negocio para quienes operan al margen de la legalidad. A través de una puesta en escena sobria y realista, la película construye una atmósfera opresiva que mantiene al espectador en tensión durante sus 107 minutos de duración.

El retorno de la producción a Netflix permitió que el largometraje encontrara una nueva audiencia. Muchos usuarios destacaron su vigencia y la manera en que ciertos conflictos retratados en la trama continúan generando reflexión años después de su estreno.

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De qué trata "Carancho" en Netflix

La trama sigue la vida de Héctor Sosa, personaje interpretado por Ricardo Darín. Se trata de un abogado que perdió su matrícula profesional y que intenta sobrevivir realizando actividades vinculadas al negocio de las indemnizaciones por accidentes de tránsito.

Su trabajo consiste en recorrer hospitales, guardias médicas y escenas de siniestros viales con el objetivo de captar víctimas que posteriormente inicien demandas contra compañías aseguradoras.

La rutina de Sosa cambia de manera inesperada cuando conoce a Luján, una joven médica interpretada por Martina Gusmán. Ella trabaja exhaustivamente en un hospital público y dedica sus días y noches a atender emergencias en condiciones extremadamente difíciles.

El encuentro entre ambos marca el inicio de una relación intensa que se desarrolla en medio de ambulancias, guardias colapsadas y situaciones límite. Lo que comienza como un vínculo casual se transforma en una conexión profunda que pondrá a prueba las decisiones y convicciones de cada uno.

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Ricardo Darín en uno de sus papeles más destacados

A lo largo de su carrera, Ricardo Darín construyó personajes memorables que lo consolidaron como una de las figuras más importantes del cine argentino. Sin embargo, en Carancho asumió uno de los desafíos interpretativos más complejos de su trayectoria.

Héctor Sosa está lejos de ser un héroe tradicional. Es un hombre atrapado en un sistema corrupto, consciente de las consecuencias de sus acciones, pero incapaz de encontrar una salida sencilla. Esa dualidad convierte al personaje en una figura fascinante para el espectador.

La actuación de Darín fue ampliamente elogiada por la crítica especializada, que destacó la capacidad del actor para transmitir vulnerabilidad, frustración y desesperación sin caer en excesos dramáticos.

Por qué "Carancho" sigue siendo un éxito en Netflix

El regreso de Carancho al streaming confirmó que las historias bien contadas pueden mantener intacta su fuerza con el paso de los años.

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La película conserva una intensidad narrativa que atrapa desde los primeros minutos y mantiene el interés hasta el desenlace. Su combinación de thriller policial, drama social y cine negro continúa resultando atractiva para una audiencia que busca propuestas diferentes dentro del catálogo de Netflix.

Además, la presencia de Ricardo Darín sigue funcionando como un poderoso imán para los espectadores, especialmente para quienes desean descubrir o revisitar algunas de las mejores producciones de su carrera.

El elenco principal de "Carancho" con Ricardo Darín

  • Ricardo Darín
  • Martina Gusmán
  • Carlos Weber
  • José Luis Arias
  • Fabio Ronzano
  • Loren Acuña
  • Gabriel Almirón
  • José Manuel Espeche

Mirá el tráiler de "Carancho"

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