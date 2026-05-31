La familia de Claudio Barrelier habló en exclusiva con A24 tras el hallazgo sin vida de Agostina Vega

La mujer contó que durante los primeros días había intentado aferrarse a la posibilidad de que todo se tratara de un error, pero reconoció que las evidencias conocidas en las últimas horas la golpearon profundamente. "No lo puedo creer, no lo puedo creer", repitió una y otra vez al ser consultada sobre la situación judicial de su hijo.

Además reveló que mantuvo contacto con Barrelier después de su detención y aseguró que todavía siente que él no le dice toda la verdad. "Me sigue mintiendo", afirmó.

Qué dijo la pareja de Claudio Barrelier y la situación de su hija

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Uno de los momentos más conmovedores surgió cuando trascendió la situación que atraviesa la hija de 11 años del acusado. Según relató la familia, la nena quedó profundamente impactada tras enterarse de las acusaciones contra su padre. "Está temblando y me pregunta si es cierto lo que dicen de su papá", contó la mujer que convivía con Barrelier.

La pareja del acusado aseguró que jamás imaginó una situación semejante. Según explicó, desde el primer momento se puso a disposición de la fiscalía y permitió todos los procedimientos judiciales realizados en la vivienda.

"Me presenté a Fiscalía desde el primer momento. Dejé que entraran y revisaran todo. Lo único que pido es perdón a la familia", sostuvo.

La mujer explicó que la casa donde convivían tiene amplias dimensiones y que durante la noche en la que desapareció Agostina no advirtió movimientos extraños. "Mi casa es enorme. Yo no escuché nada. No vi nada", declaró.

La explicación que recibió durante la noche clave

Uno de los datos que más llamó la atención fue el relato sobre las horas en las que Agostina habría permanecido dentro de la vivienda. La mujer aseguró que durante ese período Claudio le dijo que quería quedarse solo jugando videojuegos. "Me dijo que iba a jugar a la Play y que quería ese espacio para él", relató.

Según explicó, ella permaneció en otro sector de la propiedad y nunca sospechó que algo grave pudiera estar ocurriendo.

La vivienda, ubicada en barrio Cofico, es considerada una pieza central de la investigación. Allí fue captada por última vez Agostina Vega cuando ingresó junto a Barrelier la noche del 23 de mayo.

Un caso que conmociona a Córdoba

Agostina Vega cámara de seguridad

La investigación sostiene que Agostina Vega fue engañada para acudir al domicilio del acusado con la promesa de recibir un regalo para su madre. Las cámaras de seguridad registraron a la adolescente entrando a la casa, pero ninguna logró captar su salida.

Posteriormente, los investigadores reconstruyeron movimientos del acusado mediante registros fílmicos y análisis de antenas telefónicas que terminaron conduciendo al descampado de Ampliación Ferreyra, donde finalmente fueron encontrados los restos de la joven.

La principal hipótesis judicial apunta a que la adolescente habría sido víctima de un abuso sexual seguido de una agresión fatal, aunque los resultados de las pericias forenses serán determinantes para establecer qué ocurrió.

Claudio Barrelier permanece detenido

caso agostina Vega cámara de seguridad y auto negro

Claudio Barrelier continúa detenido mientras avanza la investigación. Según trascendió en las últimas horas, el acusado permanece alojado bajo observación psiquiátrica luego de haber protagonizado episodios de autolesión.

La fiscalía mantiene bajo reserva gran parte de las pruebas reunidas y no descarta que otras personas puedan haber tenido algún grado de participación o conocimiento de lo ocurrido.

Mientras tanto, familiares de Agostina reclaman justicia y exigen que se esclarezcan todas las circunstancias del caso que conmociona a Córdoba y al país.