Netflix y Diego Peretti arrasan con la comedia argentina más exitosa del momento

De qué trata "Mamá se fue de viaje" en Netflix

La trama gira alrededor de Víctor, un exitoso publicista completamente concentrado en su carrera profesional. Convencido de que tiene bajo control todos los aspectos de su vida, transita sus días priorizando el trabajo mientras deja en segundo plano muchas de las responsabilidades cotidianas del hogar.

Su realidad cambia de manera abrupta cuando su esposa toma una decisión que modifica por completo la dinámica familiar. Cansada de la rutina y de cargar con la mayor parte de las tareas domésticas, decide tomarse un descanso y emprender un viaje.

A partir de ese momento, Víctor queda solo frente a una situación para la que no estaba preparado. Debe hacerse cargo de la casa, de la organización diaria y de la crianza de sus hijos, enfrentando desafíos que jamás había considerado complejos.

Lo que parecía una experiencia sencilla pronto se convierte en una verdadera prueba de resistencia.

Mamá se fue de viaje Netflix

Diego Peretti y una actuación que vuelve a destacarse

Gran parte del éxito de la producción se explica por el trabajo interpretativo de Diego Peretti. El actor logra construir un personaje cercano, imperfecto y profundamente humano.

A lo largo del relato, combina con precisión momentos de confusión, ternura y humor. Esa mezcla permite que el público acompañe su evolución y comprenda las transformaciones que experimenta mientras enfrenta nuevas responsabilidades.

Su capacidad para transmitir emociones sin abandonar el tono de comedia se convierte en uno de los pilares fundamentales de la película.

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El aporte fundamental de Carla Peterson en la película

La historia también encuentra una pieza clave en el personaje de Vera Garbo, interpretado por Carla Peterson.

Aunque su decisión desencadena el conflicto principal, su rol va mucho más allá de ser un simple elemento narrativo. A través de su personaje, la película pone sobre la mesa una discusión relevante relacionada con la distribución de responsabilidades dentro del hogar.

Vera representa la necesidad de detenerse, reconocer los propios límites y reclamar una valoración justa del trabajo cotidiano que muchas veces pasa inadvertido.

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"Mamá se fue de viaje", una propuesta ideal para ver en familia

Con una duración de 1 hora y 39 minutos, la película ofrece una experiencia accesible para espectadores de todas las edades.

Su tono familiar permite compartir la experiencia con distintos integrantes del hogar, mientras que la historia encuentra formas de conectar con cada generación.

Los más jóvenes pueden disfrutar de las situaciones cómicas y de las aventuras que atraviesan los personajes. Los adultos, por su parte, encuentran múltiples referencias a los desafíos cotidianos que implica sostener una familia.

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Esa capacidad para hablarle simultáneamente a públicos diferentes se convirtió en uno de los factores más importantes de su éxito.

El elenco principal con Diego Peretti y Carla Peterson

Diego Peretti

Carla Peterson

Martín Lacour

Agustina Cabo

Julián Baz

Lorenzo Winograd

Pilar Gamboa

Guillermo Arengo

Martín Piroyansky

Maruja Bustamante

Mirá el tráiler de "Mamá se fue de viaje"