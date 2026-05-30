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Netflix y Diego Peretti arrasan con la comedia argentina más exitosa del momento

Diego Peretti vuelve a captar la atención del público con una comedia familiar que reapareció en Netflix y sigue conquistando espectadores.

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Netflix y Diego Peretti arrasan con la comedia argentina más exitosa del momento. (Foto: Archivo)

Netflix y Diego Peretti arrasan con la comedia argentina más exitosa del momento. (Foto: Archivo)

Diego Peretti está en el centro de la conversación en Netflix. La plataforma tiene una de las comedias más exitosas del cine nacional y el público respondió con entusiasmo. Con una historia que combina humor, situaciones cotidianas y momentos cargados de emoción, la película se transformó en una de las opciones más elegidas por quienes buscan entretenimiento para disfrutar en familia.

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Netflix tiene la comedia romántica del momento y es la película que está emocionando a todos. (Foto: Archivo)

"Mamá se fue de viaje" reúne todos los elementos que suelen conectar con los espectadores: personajes cercanos, conflictos reconocibles y escenas que reflejan la dinámica diaria de muchos hogares.

A través de una narrativa ágil y divertida, la producción invita a reír, pero también a reflexionar sobre las responsabilidades compartidas, los vínculos familiares y la importancia de valorar el esfuerzo que implica sostener la rutina doméstica.

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De qué trata "Mamá se fue de viaje" en Netflix

La trama gira alrededor de Víctor, un exitoso publicista completamente concentrado en su carrera profesional. Convencido de que tiene bajo control todos los aspectos de su vida, transita sus días priorizando el trabajo mientras deja en segundo plano muchas de las responsabilidades cotidianas del hogar.

Su realidad cambia de manera abrupta cuando su esposa toma una decisión que modifica por completo la dinámica familiar. Cansada de la rutina y de cargar con la mayor parte de las tareas domésticas, decide tomarse un descanso y emprender un viaje.

A partir de ese momento, Víctor queda solo frente a una situación para la que no estaba preparado. Debe hacerse cargo de la casa, de la organización diaria y de la crianza de sus hijos, enfrentando desafíos que jamás había considerado complejos.

Lo que parecía una experiencia sencilla pronto se convierte en una verdadera prueba de resistencia.

Mamá se fue de viaje Netflix

Diego Peretti y una actuación que vuelve a destacarse

Gran parte del éxito de la producción se explica por el trabajo interpretativo de Diego Peretti. El actor logra construir un personaje cercano, imperfecto y profundamente humano.

A lo largo del relato, combina con precisión momentos de confusión, ternura y humor. Esa mezcla permite que el público acompañe su evolución y comprenda las transformaciones que experimenta mientras enfrenta nuevas responsabilidades.

Su capacidad para transmitir emociones sin abandonar el tono de comedia se convierte en uno de los pilares fundamentales de la película.

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El aporte fundamental de Carla Peterson en la película

La historia también encuentra una pieza clave en el personaje de Vera Garbo, interpretado por Carla Peterson.

Aunque su decisión desencadena el conflicto principal, su rol va mucho más allá de ser un simple elemento narrativo. A través de su personaje, la película pone sobre la mesa una discusión relevante relacionada con la distribución de responsabilidades dentro del hogar.

Vera representa la necesidad de detenerse, reconocer los propios límites y reclamar una valoración justa del trabajo cotidiano que muchas veces pasa inadvertido.

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"Mamá se fue de viaje", una propuesta ideal para ver en familia

Con una duración de 1 hora y 39 minutos, la película ofrece una experiencia accesible para espectadores de todas las edades.

Su tono familiar permite compartir la experiencia con distintos integrantes del hogar, mientras que la historia encuentra formas de conectar con cada generación.

Los más jóvenes pueden disfrutar de las situaciones cómicas y de las aventuras que atraviesan los personajes. Los adultos, por su parte, encuentran múltiples referencias a los desafíos cotidianos que implica sostener una familia.

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Esa capacidad para hablarle simultáneamente a públicos diferentes se convirtió en uno de los factores más importantes de su éxito.

El elenco principal con Diego Peretti y Carla Peterson

  • Diego Peretti
  • Carla Peterson
  • Martín Lacour
  • Agustina Cabo
  • Julián Baz
  • Lorenzo Winograd
  • Pilar Gamboa
  • Guillermo Arengo
  • Martín Piroyansky
  • Maruja Bustamante

Mirá el tráiler de "Mamá se fue de viaje"

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