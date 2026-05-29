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Netflix: José Coronado arrasa con la nueva serie que adapta la mejor película de Ricardo Darín

Netflix presenta "Nueve reinas", su nueva serie protagonizada por José Coronado, que adapta la emblemática película argentina con Ricardo Darín y Gastón Pauls.

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Netflix: José Coronado arrasa con la nueva serie que adapta la mejor película de Ricardo Darín. (Foto: Archivo)

Netflix: José Coronado arrasa con la nueva serie que adapta la mejor película de Ricardo Darín. (Foto: Archivo)

Netflix volvió a apostar fuerte por uno de los clásicos más importantes del cine argentino. La plataforma confirmó el inicio del rodaje de la nueva versión de "Nueve reinas", la mítica película protagonizada originalmente por Ricardo Darín y Gastón Pauls. La N roja reunió a un reparto encabezado por Álvaro Morte, Patrick Criado y José Coronado para darle forma a esta serie.

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Cuando se estrenó en el año 2000, Nueve reinas sorprendió al público y a la crítica por igual. La película construyó un thriller de engaños, traiciones y giros inesperados que rápidamente se convirtió en referencia dentro del cine argentino.

Fabián Bielinsky logró crear una historia atrapante. Según el resumen oficial de Netflix: "Dos estafadores, uno veterano y otro joven y cauto, planean un fraude con unas estampillas, pero a medida que las mentiras se acumulan, no queda claro quién engaña a quién".

Netflix entendió el peso simbólico de esa obra y decidió avanzar con una adaptación en formato serie. La intención será expandir el universo narrativo y profundizar en las relaciones entre los personajes.

Nueve Reinas 1

Cómo será la serie de "Nueve reinas" en Netflix

En el Madrid de 2012, en plena crisis económica, Marcos (Álvaro Morte), un veterano estafador sin escrúpulos, se cruza con Juan (Patrick Criado), un joven arruinado que apenas puede mantener a su familia. Lo que empieza como una alianza de 24 horas para llevar a cabo pequeños timos acaba convirtiéndose en el golpe de sus vidas: vender como auténticos unos legendarios sellos falsificados, las nueve reinas, a un implacable magnate (Jose Coronado). Adaptación española de la emblemática película argentina del mismo nombre, la serie convierte a estos dos timadores en el reflejo de un país donde la línea entre víctimas y estafadores es cada vez más borrosa.

José Coronado encabeza el elenco de la nueva versión de "Nueve reinas"

Netflix ha anunciado el inicio de rodaje de Nueve reinas, su nueva serie de ficción protagonizada por Álvaro Morte (La casa de papel, Anatomía de un instante) y Patrick Criado (La casa de papel, Amarga Navidad), que adapta la emblemática película argentina Nueve reinas, originalmente escrita y dirigida por Fabián Bielinsky y producida por Patagonik.

Nueve reinas, que ha comenzado su rodaje en Madrid, es una serie producida por LAZONA y creada por Xosé Morais y Víctor Sierra, quienes también firman el guion y actúan como productores ejecutivos junto a Luis Ferrón, Gonzalo Salazar-Simpson, Guido Rud y Juan Pablo Galli. El proyecto está dirigido por Álex Rodrigo y Jorge Saavedra y cuenta con dirección de fotografía de Andreu Adam y Víctor Benavides y diseño de producción de Juan Pedro de Gaspar. Completan el reparto Aura Garrido (El inocente), Jose Coronado (Legado, Entrevías) y Margarida Corceiro (Punto Nemo), entre otros.

nueve reinas españa

Por qué "Nueve reinas" sigue siendo tan importante

A más de dos décadas de su estreno, Nueve reinas continúa siendo considerada una de las películas más influyentes del cine argentino moderno.

Parte de su éxito estuvo relacionado con la manera en que abordó el universo de las estafas. La película mostraba engaños pequeños, situaciones cotidianas y trampas construidas desde el ingenio más que desde la violencia.

Ese tono logró diferenciarla de otros thrillers tradicionales. Además, la química entre Ricardo Darín y Gastón Pauls elevó todavía más la propuesta.

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Ricardo Darín arrasa en Netflix con "Nueve reinas", la película

Aunque Ricardo Darín no participará en esta producción, su presencia continuará siendo inevitable alrededor del proyecto. El actor construyó uno de los personajes más recordados de su carrera en la película original.

Por eso, cualquier comparación será constante una vez que se conozcan las primeras escenas protagonizadas por Álvaro Morte.

Darín además mantiene una relación muy fuerte con Netflix gracias al éxito internacional de El Eternauta, cuya segunda temporada todavía tardará en llegar a la plataforma.

Anuncio oficial de "Nueve reinas" en Netflix

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