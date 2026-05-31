Wanda Nara mostró su fin de semana familiar de paseo en barco y comida casera: las fotos

Wanda Nara estuvo en el centro de la polémica hace algunas semanas después de quedarse con el Premio Martín Fierro como mejor conductora por su trabajo en MasterChef Celebrity (Telefe).
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La conductora Wanda Nara compartió imágenes de su sábado de descanso total acompañada de sus hijas y su padre, Andrés Nara. Las imágenes.
Wanda Nara estuvo en el centro de la polémica hace algunas semanas después de quedarse con el Premio Martín Fierro como mejor conductora por su trabajo en MasterChef Celebrity (Telefe).
Por aquel entonces fue duramente cuestionada por muchos famosos y también estuvo en la mira APTRA, por lo que Luis Ventura, presidente de la entidad, confesó que él votó por ella en la terna.
Olvidándose de todo el ruido y disfrutando de ese reconocimiento, Wanda Nara mostró su relajado sábado por la tarde de otoño acompañada en familia.
Aprovechando la tarde soleada, la conductora disfrutó de un paseo en barco con sus dos hijas por el delta del Tigre. En medio de la travesía en lancha, Wanda sacó una imagen de su cartera de lujo, mostrando sus gustos de nivel aún en un relajado paseo.
Luego, la animadora mostró a sus hijas jugando al aire libre y ya de regreso a la casa, llegó el turno de ponerse a cargo de la cocina. La mediática mostró una imagen de la torta de avena con banana y almendras que preparó mientras tomaba unos mates. "#Wandacook", comentó.
"Torta de los colores más lindos", expresó después sobre el postre que preparaba con los colores de la Argentina en la antesala del comienzo del Mundial de fútbol.
En tanto, el día de familia de Wanda Nara culminó con una imagen de su papá, Andrés Nara, también colaborando con el postre junto a una de sus nietas: "MasterChef", expresó junto al emoji de un corazón.
La producción de MasterChef Celebrity ya comenzó a analizar posibles participantes para la nueva edición del reality gastronómico y Wanda Nara tiene un rol clave en la selección.
El rol de la mediática no se limitaría únicamente a presentar el programa y según trascendió en las últimas horas la empresaria también tendría una participación activa en la selección de los famosos que integrarán el próximo elenco del programa.
La conductora cuenta con margen para acercar propuestas y sugerir candidatos en las reuniones de producción. Y de cara a la próxima edición ya habría acercado dos nombres que considera ideales para sumarse a la competencia.
Según reveló Martín Salwe en SQP (América Tv), una de esas apuestas ya habría recibido el visto bueno y tendría asegurado su lugar en el programa.
Se trata nada menos que de Nora Colosimo, la madre de Wanda Nara, quien estaría lista para afrontar el desafío de las cocinas más famosas de la televisión y se podría poner el delantal.