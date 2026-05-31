Wanda Nara mostró su fin de semana familiar de paseo en barco y comida casera: las fotos

Luego, la animadora mostró a sus hijas jugando al aire libre y ya de regreso a la casa, llegó el turno de ponerse a cargo de la cocina. La mediática mostró una imagen de la torta de avena con banana y almendras que preparó mientras tomaba unos mates. "#Wandacook", comentó.

"Torta de los colores más lindos", expresó después sobre el postre que preparaba con los colores de la Argentina en la antesala del comienzo del Mundial de fútbol.

En tanto, el día de familia de Wanda Nara culminó con una imagen de su papá, Andrés Nara, también colaborando con el postre junto a una de sus nietas: "MasterChef", expresó junto al emoji de un corazón.

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La incorporación a MasterChef Celebrity que dará que hablar

La producción de MasterChef Celebrity ya comenzó a analizar posibles participantes para la nueva edición del reality gastronómico y Wanda Nara tiene un rol clave en la selección.

El rol de la mediática no se limitaría únicamente a presentar el programa y según trascendió en las últimas horas la empresaria también tendría una participación activa en la selección de los famosos que integrarán el próximo elenco del programa.

La conductora cuenta con margen para acercar propuestas y sugerir candidatos en las reuniones de producción. Y de cara a la próxima edición ya habría acercado dos nombres que considera ideales para sumarse a la competencia.

Según reveló Martín Salwe en SQP (América Tv), una de esas apuestas ya habría recibido el visto bueno y tendría asegurado su lugar en el programa.

Se trata nada menos que de Nora Colosimo, la madre de Wanda Nara, quien estaría lista para afrontar el desafío de las cocinas más famosas de la televisión y se podría poner el delantal.