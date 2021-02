El Polaco contó qué hizo con su padre con la primera plata importante de sus inicios musicales

El Polaco

El Polaco estuvo como invitado el lunes a "Los Mammones", América, y contó que fue lo que hizo con el primer dinero importante que tuvo en sus inicios musicales.

El cantante contó que pudo sacar a su papá de la casa humilde que alquilaba en una villa.

"Hice 14 shows en una noche, en 2006, tenía 19 años. Era chico, después me fui de joda", recordó sobre sus inicios. "Hay épocas que me fue muy bien y después baja", señaló.

"Yo la viví tranquilo, la pasé bien, toqué en lugares que nunca me imaginé", comentó.

"Trabajando le compré una casa a mi viejo, que vivía de alquileres en la villa, y lo llevé a un lugar tranqui. Después de eso, Dios me trajo una bendición terrible", reconoció.

"Mi viejo como pudo me enseñó a ser un buen tipo. Es mi gran ídolo, yo no lo puedo ver mal, me quiebro", dijo El Polaco.