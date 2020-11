El Pollo Álvarez contó por qué se hisopó dos veces y regresó al programa: "Todavía me siento mal"

Pollo Alvarez

Joaquín "El Pollo" Álvarez contó la semana pasada que no la pasó bien de salud y por ese motivo decidió hisoparse dos veces. Los resultados de los mismos le dieron negativos.

LEÉ TAMBIÉN: Tefi Russo reveló cómo sigue la salud del Pollo Álvarez luego de varios días de sentirse mal

"Me volví a hisopar porque no mejoré", había indicado tras realizarse el segundo test y grabar el momento del hisopado.

Lo cierto es que este lunes el conductor regresó a "Nosotros a la mañana", El Trece, y aclaró que aún sigue con malestar corporal.

"Volví, ya lo conté en las redes sociales pero lo amplío acá. Me hisopé una vez y me dio negativo, me hisopé otra vez porque me sentía mal y me volvió a dar negativo", indicó el Pollo.

LEÉ TAMBIÉN: El Pollo Álvarez reveló una enfermedad que lo afectó y hasta lo llevó a estar al borde de la muerte

"Todavía me siento mal pero sí podía volver porque no tengo Covid por suerte. Están viendo qué es lo que tengo, por qué estoy tan abajo", añadió.