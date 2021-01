La pregunta que enojó mucho a Sofía Pachano

Sofía Pachano

La hija de Aníbal Pachano, Sofía, se despachó con un comentario hacia un seguidor que le consultó por la noticia de un posible embarazo.

Todo comenzó cuando Sofía dijo que tenía una buena noticia para contar y le consultó a sus seguidores qué imaginaban que podía ser. Ella acaba de blanquear su historia de amor el actor Santiago Ramundo.

"Tengo un notición ¿Se lo imaginan?", escribió la hija de Aníbal Pachano a través de su cuenta de Instagram.

"¿Estás embarazada?", fue la pregunta concreta que motivó la reacción de la actriz.

"¿Seguimos pensando que la única noticia positiva que puede dar una mujer es estar embarazada? ¿Sinceramente sigue siendo lo primero en lo que se piensa? 2021 por favor", expresó enojada por el comentario.

Y aclaró: "No me enojé. Lo están leyendo ustedes con esa intención. Estoy diciendo que lo primero que se piensa si una mujer dice 'voy a dar una linda noticia' es un embarazo. Me parece que está bueno pensar, siendo 2021, que las mujeres tenemos otras noticias hermosas que contar (y no dije en ningún momento que contar un embarazo sea algo feo como dijeron muchos acá)".