Con aumento y aguinaldo, ANSES confirmó un cambio que impacta a miles de jubilados

Más allá de este ajuste puntual, el resto del cronograma de pagos se mantiene sin modificaciones.
Jubilaciones con aumento, bono y aguinaldo
Durante junio, los jubilados y pensionados reciben un incremento del 2,58%, correspondiente a la actualización mensual establecida por la fórmula de movilidad vigente.
Con esta suba, los montos quedaron establecidos de la siguiente manera:
- Haber mínimo: $403.317,99.
- Haber máximo: $2.713.948,17.
- Prestación Básica Universal (PBU): $184.499,57.
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $322.654,39.
Además, los beneficiarios perciben el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año, que se acredita automáticamente junto con el haber mensual.
A esto se suma el bono extraordinario destinado a los jubilados y pensionados de menores ingresos.
beneficio en supermecados anses
Quiénes cobran aguinaldo en junio
Todos los jubilados y pensionados del sistema previsional recibirán el Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo.
No es necesario realizar ningún trámite para acceder a este beneficio, ya que el pago se deposita de forma automática junto con los haberes mensuales y respetando el cronograma habitual de ANSES.
Calendario de pagos para jubilados que cobran la mínima
Las fechas de cobro quedaron organizadas de la siguiente manera:
- DNI terminados en 0: 8 de junio.
- DNI terminados en 1: 9 de junio.
- DNI terminados en 2: 10 de junio.
- DNI terminados en 3: 11 de junio.
- DNI terminados en 4: 12 de junio.
- DNI terminados en 5: 16 de junio.
- DNI terminados en 6: 17 de junio.
- DNI terminados en 7: 18 de junio.
- DNI terminados en 8: 19 de junio.
- DNI terminados en 9: 22 de junio.
Cuándo cobran los jubilados que superan la mínima
Los beneficiarios que perciben haberes superiores al mínimo no registran cambios en sus fechas de cobro.
El calendario previsto es el siguiente:
- DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio.
- DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio.
- DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio.
- DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio.
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio.
Qué otras prestaciones paga ANSES
Además de las jubilaciones y pensiones, ANSES continúa con la acreditación de otras prestaciones sociales durante junio.
Entre ellas se encuentran:
- Asignación Universal por Hijo (AUH).
- Asignación por Embarazo (AUE).
- Pensiones No Contributivas (PNC).
- Asignaciones Familiares.
- Prestación por Desempleo.
Todos estos beneficios se pagan según la terminación del DNI de cada titular y siguiendo el cronograma oficial establecido por el organismo.
Cómo consultar la fecha exacta de cobro
Los beneficiarios pueden verificar la fecha de acreditación de sus haberes, el lugar de pago y el detalle de la liquidación ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
La consulta también está disponible a través de la aplicación oficial del organismo, donde cada titular puede acceder a información actualizada sobre sus prestaciones y próximos pagos.