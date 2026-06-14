Con aumento y aguinaldo, ANSES confirmó un cambio que impacta a miles de jubilados

Más allá de este ajuste puntual, el resto del cronograma de pagos se mantiene sin modificaciones.

Jubilaciones con aumento, bono y aguinaldo

Durante junio, los jubilados y pensionados reciben un incremento del 2,58%, correspondiente a la actualización mensual establecida por la fórmula de movilidad vigente.

Con esta suba, los montos quedaron establecidos de la siguiente manera:

Haber mínimo: $403.317,99.

Haber máximo: $2.713.948,17.

Prestación Básica Universal (PBU): $184.499,57.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $322.654,39.

Además, los beneficiarios perciben el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año, que se acredita automáticamente junto con el haber mensual.

A esto se suma el bono extraordinario destinado a los jubilados y pensionados de menores ingresos.

beneficio en supermecados anses

Quiénes cobran aguinaldo en junio

Todos los jubilados y pensionados del sistema previsional recibirán el Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo.

No es necesario realizar ningún trámite para acceder a este beneficio, ya que el pago se deposita de forma automática junto con los haberes mensuales y respetando el cronograma habitual de ANSES.

Calendario de pagos para jubilados que cobran la mínima

Las fechas de cobro quedaron organizadas de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: 8 de junio.

DNI terminados en 1: 9 de junio.

DNI terminados en 2: 10 de junio.

DNI terminados en 3: 11 de junio.

DNI terminados en 4: 12 de junio.

DNI terminados en 5: 16 de junio.

DNI terminados en 6: 17 de junio.

DNI terminados en 7: 18 de junio.

DNI terminados en 8: 19 de junio.

DNI terminados en 9: 22 de junio.

Cuándo cobran los jubilados que superan la mínima

Los beneficiarios que perciben haberes superiores al mínimo no registran cambios en sus fechas de cobro.

El calendario previsto es el siguiente:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio.

DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio.

DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio.

DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio.

DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio.

Qué otras prestaciones paga ANSES

Además de las jubilaciones y pensiones, ANSES continúa con la acreditación de otras prestaciones sociales durante junio.

Entre ellas se encuentran:

Asignación Universal por Hijo (AUH).

Asignación por Embarazo (AUE).

Pensiones No Contributivas (PNC).

Asignaciones Familiares.

Prestación por Desempleo.

Todos estos beneficios se pagan según la terminación del DNI de cada titular y siguiendo el cronograma oficial establecido por el organismo.

Cómo consultar la fecha exacta de cobro

Los beneficiarios pueden verificar la fecha de acreditación de sus haberes, el lugar de pago y el detalle de la liquidación ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

La consulta también está disponible a través de la aplicación oficial del organismo, donde cada titular puede acceder a información actualizada sobre sus prestaciones y próximos pagos.