La primera foto de Jorge Lanata junto a su nueva novia, Elba Marcovecchio

Jorge Lanata y Elba Marcovecchio

Después de apurarlo en vivo en una entrevista radial, se conoció la primera foto del romance entre Jorge Lanata y Elba Marcovecchio.

Jorge y Elba están por convivir, según detalló el periodista Augusto Tartufoli después de que Ángel de Brito publique la primera foto de la pareja.

Recordemos que en medio de fuertes rumores de casamiento, la reconocida letrada accedió a ser entrevistada en el ciclo que comanda su pareja y sorprendió con sus dichos.

Mariana Calabró le preguntó sin vueltas a la novia de su jefe: "¿Se casan?". "Yo no me enteré de nada, evidentemente ustedes se enteran antes que nosotros...", respondió Elba para finalmente desmentir los rumores y confirmar que "no hubo propuesta".

"Eso es cierto y quienes me conocen saben del profundo amor que tengo por el conductor de ahí", dijo la profesional.

Y agregó: "Algo que nos pasa rarísimo es que estamos muy en la misma frecuencia, se hablan las cosas con mucha naturalidad, la conversación es muy fácil y es increíble la concordancia que tenemos".

Por su parte, Jorge tomó la posta y contestó: "No hay nada que anunciar, no hay boda, hay una mudanza de ella a Capital, es todo lo que hay", agregó en ese preciso momento el conductor.