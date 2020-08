El Puma Rodríguez habló de su mala relación con sus hijas mayores: "Si no hay reconciliación, no pasa nada. Nos vemos en el cielo”

Puma Rodriguez

El Puma Rodríguez trató de mantener en secreto que se llevaba mal e incluso hasta a veces ni hablaba con sus dos hijas mayores, Lilibeth y Liliana y mucho menos a su ex Lila Morillo. El artista hace un tiempo se animó a hablar sobre ellas y aseguró que la relación está perdida.

Ahora, el artista está a punto de lanzar una miniserie sobre su vida y ellas sería parte de eso y sorprendió hablando al respecto con la periodista Luz María Doria.

“¿Y qué pasa si Liliana se muere mañana y no hubo tiempo de hacer las paces con ella o con Lilibeth o Galilea?”, le consultaron al Puma y él respondió sil vuelta: “No pasa nada. Nos vemos en el cielo”.

Además, le sacó la responsabilidad a su mujer Carolina Pérez -madre de su hija menor, Génesis- de haber causado el fin de la relación con la madre de sus hijas mayores, con quien estuvo 25 años en pareja, incluso él negó que ella le haya pedido que deje de verlas.

LEÉ TAMBIÉN: Sol Pérez relató el terrible momento que vivió su madre cuando quisieron entrar a robar a su casa

A los seguidores del músico no le gustaron nada estas palabras y menos a las dos mujeres. Indignadas, Liliana y Lilibeth grabaron un video en el cual salieron a contestarle a su padre, lo acusaron de nunca haber tenido intenciones de reconciliarse y que ahora las menciona para promocionar su ficción,

“Ningún padre que ama a sus hijas habla así”, asegura Lilibeth, la menor de las hijas que tiene el venezolano. “Cada vez que necesitas promocionar tu libro o tu serie, nos utilizas. Si te conviene mencionarnos, de pronto vas a salir diciendo cuál fue el verdadero motivo de tu distancia, para mantener en morbo al público y a los medios de comunicación. Y encima tienes el tupé de pedirnos que pasemos la página...”, sumó.

“Cuando estuviste al borde de la muerte, no era el momento, pero ahora que promocionas tu serie y tus libros, ahora sí parece ser un buen momento, porque te conviene. Y tienes la osadía de asomar una posible reconciliación por la televisión o por las redes en vivo, ¿en serio? Nosotras no merecemos eso. No merecemos eso, que busques desprestigiarnos y exponernos al escarnio público cosa que ningún padre, que dice amar a sus hijas, haría”, dijo enfadada.

“Deja de hablar de Dios porque no lo conoces. Hazte un favor y mírate en un espejo y mira como Dios y el mundo te ven. Un ser humano prepotente, altivo, arrogante, soberbio, sin una pizca de humildad. Deja de decir que los hijos son del mundo y que tenemos que ‘soltarle’. Uno puede divorciarse de sus hijos, pero nunca deja de amarlos”, sumó Liliana.