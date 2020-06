Ramiro Bueno recordó a su padre Rodrigo con un sentido mensaje y un particular pedido de disculpas

Ramiro Bueno

Hace 20 años en plena cresta de la ola de la fama, Rodrigo Bueno -que había logrado que todo el país baile cuarteto- falleció tras un fatal accidente de tránsito en una autopista de Buenos Aires.

Ramiro es el hijo pequeño del músico que en aquel entonces tenía un poquito menos de 3 años. El niño, que tuvo el cuartetero con Patricia Pacheco, acompañaba a su padre a algunos recitales, incluso muchos recuerdan verlo sobre el escenario en los emblemáticos shows que dio en el Luna Park.

“Son días difíciles. No solamente por el aniversario de mi viejo, sino por el de mi tía. Además en el medio está el día del padre. Son muy duros en lo emocional, muy complejos. Trato de llenarme de amor y buena energía, estar comunicado con mi familia”, comenzó diciendo el joven a Juan Etchegoyen para radio Mitre live.

“Trato de pasarlo de la forma más alegre posible también. Los recuerdos son muy pocos de mi papá. Cuando pasó el accidente tenía menos de tres años. Agradezco los mensajes buena onda de toda la gente. La gente que quiere rendirle un homenaje lindo. Lo más lindo que quedó sacando su música es el cariño de todos”, agregó.

“Mi padre es un personaje. Un tipo que supo encontrar esa mezcla de carisma en la música. Tenía un aura muy especial. Lo que más destaco es eso. Vos escuchás una canción de él y te lo imaginas en el escenario tirando unos pasos. Como padre lo amo hasta el día que me recontra muera. Junto a mi mamá, son lo más grande que hay. Mi papá es todo pero no por lo que fue como artista. Si hubiese sido carpintero, jugador de fútbol lo hubiese amado igual. En su mirada veo a un padre que ama a su hijo”, describió Ramiro.

“Yo soy un poco la oveja negra de la familia. Están todos cuarteteando en la familia y yo estoy rapeando. Yo lo único que quiero es que él esté orgulloso de mi y si hice algo que lo lastimó le pido disculpas, nunca habría sido intencional. Todos lo recordamos con mucho amor y cariño”, sumó.

Y, luego explicó al respecto: “Digo si lo lastimé por si tome alguna decisión en mi vida que después tuve que caretearla mal. Por eso lo digo. No va por ningún lado en particular. Si hice algo que no le hubiese gustado que haga, le pido perdón”.