La China Suárez contó que puso en peligro su vida por sumar algo muy particular a sus mañanas

China Suarez

En estos casi 100 días de cuarentena obligatoria, la China Suárez se convirtió en toda un influencer. La actriz se volcó a sus redes, en particular a su Instagram, para mostrar gran parte de sus actividades y sobre todo dar consejos y tips de maquillaje.

En medio de un vivo con Bettina Frumboli la maquilladora le preguntó cómo le fue con los jugos de apio que la novia de Benjamín Vicuña había contado por medio de sus redes que comenzaría a sumar a sus días.

“Me bajó un poco la presión cuando lo tomé. Me explicaron que si no lo venía tomando antes del embarazo no empiece porque es tan depurativo, reactiva todos los órganos. Así que mejor esperar post embarazo y me dio un poquito de miedo, quizás yo me paranoiquee”, explicó la actriz que está de casi 6 meses de gestación de su tercer hijo, el segundo con el actor chileno.

China contó que lo sumó como un implemento más natural a sus mañanas pero, luego de una charla con una nutricionista de las redes, lo dejó y ahora solo sigue tomando un jugo de naranja.