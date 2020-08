El reencuentro televisivo de Cinthia Fernández y Defederico: el futbolista reveló qué lo enamoró de ella

Cinthia Fernández

Matías Defederico y Cinthia Fernández se "reencontraron" al aire esta tarde.

La ex pareja mantuvo un tenso y entretenido cruce en el programa de Nicolás Magaldi, "El show del problema", El Nueve.

Ambos tuvieron a las pequeñas Charis, Bella y Francesca y luego de algún tiempo de diferencias mejoraron la relación.

“¿Qué fue lo que te enamoró de Cinthia para decidir que sea la madre de tus hijas?”, le consultó José María Muscari al futbolista.

A lo que él respondió entre risas: “No sabemos hasta hoy, no estamos encontrando la respuesta”.

Ya más serio, Matías admitió: “Yo lo sé muy bien, obviamente. Tuvimos tres hijas juntos. Me va a odiar un poco más de lo que ya me odia por lo que voy a decir, pero me de Cinthia enamoró que tiene muchas cosas que yo vi de mi mamá, aunque no lo crea. Te querés morir, pero es verdad”.

Tras escuchar el comentario, la panelista amagó con abandonar el estudio: “No, bueno, chicos me voy... ¿Es joda? Me odia! Es el peor día de mi vida”.