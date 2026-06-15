ANSES aumenta la jubilación mínima: cuánto se cobrará en julio con bono incluido

De esta manera, los jubilados que perciben el haber más bajo del sistema tendrán una mejora en sus ingresos respecto de junio, en línea con la evolución de la inflación.

El incremento también alcanzará a pensionados y titulares de otras prestaciones administradas por ANSES.

Cuánto cobrará un jubilado con bono en julio

Aunque todavía no fue confirmado oficialmente, el Gobierno viene otorgando un bono extraordinario de $70.000 a los jubilados de menores ingresos.

Si este refuerzo vuelve a pagarse durante julio, quienes cobran la jubilación mínima podrían alcanzar un ingreso total de $481.989,32.

El cálculo es el siguiente:

Jubilación mínima: $411.989,32.

Bono extraordinario: $70.000.

Total estimado: $481.989,32.

Por el momento, ANSES aún no oficializó la continuidad del bono para julio, por lo que habrá que esperar una confirmación en los próximos días.

ANSES JUBILADOS JUBILADOS de ANSES en junio: confirman la fecha de cobro del AGUINALDO

También aumentan la PUAM y las Pensiones No Contributivas

La actualización por inflación no sólo impactará en la jubilación mínima.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubicará en $329.591,45 y podría alcanzar los $399.591,45 en caso de que se mantenga el bono extraordinario.

Por su parte, las Pensiones No Contributivas pasarán a cobrar $288.394,05. Si se confirma el refuerzo de $70.000, el ingreso total ascendería a $358.394,05.

Por qué aumentan las jubilaciones todos los meses

Desde abril de 2024, las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares se actualizan de manera mensual mediante el esquema establecido por el Decreto 274/2024.

La fórmula toma la inflación informada por el INDEC dos meses antes de cada liquidación.

Por ese motivo, el dato de inflación de mayo fue el utilizado para calcular los haberes que ANSES pagará durante julio.

El objetivo del mecanismo es evitar que los ingresos previsionales queden rezagados frente a la evolución de los precios.

Cuándo se conocerá el calendario de pagos de julio

ANSES todavía no difundió el cronograma oficial de pagos correspondiente a julio de 2026.

Como ocurre todos los meses, las fechas de cobro se organizarán según la terminación del DNI de cada beneficiario.

Se espera que durante las próximas semanas el organismo publique el calendario completo para jubilados, pensionados, AUH, AUE y demás prestaciones de la seguridad social.

Mientras tanto, ya se puede anticipar que los jubilados que cobran la mínima recibirán un haber de $411.989,32 y que, en caso de confirmarse nuevamente el bono extraordinario, podrían acercarse a los $482.000 durante julio.