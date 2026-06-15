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ANSES aumenta la jubilación mínima: cuánto se cobrará en julio con bono incluido

La inflación de mayo fue del 2,1% y ese porcentaje se aplicará a los haberes previsionales de julio. Así quedará la jubilación mínima y cuánto podría cobrarse con bono incluido.

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ANSES aumenta la jubilación mínima: cuánto se cobrará en julio con bono incluido

ANSES aumenta la jubilación mínima: cuánto se cobrará en julio con bono incluido

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un nuevo aumento para jubilados y pensionados a partir de julio de 2026. La actualización surge luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informara que la inflación de mayo fue del 2,1%, porcentaje que se utilizará para ajustar todas las prestaciones previsionales.

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Gracias al mecanismo de movilidad vigente, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás, millones de beneficiarios recibirán un incremento automático en sus haberes.

La gran pregunta ahora es cuánto cobrará un jubilado que percibe la mínima durante julio.

Cuánto será la jubilación mínima en julio

Con el aumento del 2,1%, la jubilación mínima pasará de $403.317,99 a $411.989,32.

De esta manera, los jubilados que perciben el haber más bajo del sistema tendrán una mejora en sus ingresos respecto de junio, en línea con la evolución de la inflación.

El incremento también alcanzará a pensionados y titulares de otras prestaciones administradas por ANSES.

Cuánto cobrará un jubilado con bono en julio

Aunque todavía no fue confirmado oficialmente, el Gobierno viene otorgando un bono extraordinario de $70.000 a los jubilados de menores ingresos.

Si este refuerzo vuelve a pagarse durante julio, quienes cobran la jubilación mínima podrían alcanzar un ingreso total de $481.989,32.

El cálculo es el siguiente:

  • Jubilación mínima: $411.989,32.
  • Bono extraordinario: $70.000.

Total estimado: $481.989,32.

Por el momento, ANSES aún no oficializó la continuidad del bono para julio, por lo que habrá que esperar una confirmación en los próximos días.

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También aumentan la PUAM y las Pensiones No Contributivas

La actualización por inflación no sólo impactará en la jubilación mínima.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubicará en $329.591,45 y podría alcanzar los $399.591,45 en caso de que se mantenga el bono extraordinario.

Por su parte, las Pensiones No Contributivas pasarán a cobrar $288.394,05. Si se confirma el refuerzo de $70.000, el ingreso total ascendería a $358.394,05.

Por qué aumentan las jubilaciones todos los meses

Desde abril de 2024, las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares se actualizan de manera mensual mediante el esquema establecido por el Decreto 274/2024.

La fórmula toma la inflación informada por el INDEC dos meses antes de cada liquidación.

Por ese motivo, el dato de inflación de mayo fue el utilizado para calcular los haberes que ANSES pagará durante julio.

El objetivo del mecanismo es evitar que los ingresos previsionales queden rezagados frente a la evolución de los precios.

Cuándo se conocerá el calendario de pagos de julio

ANSES todavía no difundió el cronograma oficial de pagos correspondiente a julio de 2026.

Como ocurre todos los meses, las fechas de cobro se organizarán según la terminación del DNI de cada beneficiario.

Se espera que durante las próximas semanas el organismo publique el calendario completo para jubilados, pensionados, AUH, AUE y demás prestaciones de la seguridad social.

Mientras tanto, ya se puede anticipar que los jubilados que cobran la mínima recibirán un haber de $411.989,32 y que, en caso de confirmarse nuevamente el bono extraordinario, podrían acercarse a los $482.000 durante julio.

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