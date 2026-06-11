Moria Casán destrozó a Cinthia Fernández tras las nuevas críticas a su programa: "Tiene problemas con..."

"Acá no hay ningún problema con nadie", afirmó categórica La One, desestimando así las especulaciones sobre supuestas peleas y diferencias entre los integrantes del ciclo.

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Al momento de referirse específicamente a la ausencia de Cinthia Fernández, la conductora fue aún más contundente. Cuando le preguntaron si extrañaba a la panelista, respondió con ironía: "No extraño nada porque no tengo tiempo".

Pero la frase que más repercusión generó llegó segundos después. "Ni me acuerdo de Cinthia, nadie se acuerda", lanzó sin filtros, alimentando nuevamente la controversia en torno a la exangelita.

Más tarde, Moria intentó relativizar sus dichos comparándolos con otras ausencias dentro del programa. "Tampoco me acuerdo de Amalia ahora que está de vacaciones", comentó en referencia a Amalia Díaz Guiñazú, buscando dejar en claro que las salidas temporales o definitivas no alteran la dinámica del ciclo.

En ese contexto, profundizó su mirada sobre la personalidad de Cinthia Fernández y marcó lo que considera una conducta recurrente en ella. "Cinthia tiene problemas con todo el mundo al principio. Busca el cortocircuito porque es su manera de tener notoriedad y de que la tengan en cuenta", disparó sin rodeos, dejando al descubierto su visión sobre la relación profesional que mantuvieron.

Para cerrar, la conductora recordó otros episodios mediáticos protagonizados por la panelista y mencionó a Elba Marcovecchio, protagonista de un recordado cruce televisivo. "Marcovecchio, mediáticamente, es una genia", concluyó Moria Casán, en una declaración que volvió a poner el foco sobre los enfrentamientos que marcaron el paso de Cinthia Fernández por distintos espacios de televisión.

Moria Casán - Cinthia Fernnández tiene problemas con todo el mundo - captura PY

Cómo fue el feroz cruce en vivo de Cinthia Fernández con María Fernanda Callejón en el programa de Moria Casán que derivó en su salida

Lo que parecía ser una mañana más en la pantalla de El Trece, allá por marzo, terminó derivando en un momento de máxima tensión. Durante una emisión de La mañana con Moria, Cinthia Fernández y María Fernanda Callejón quedaron envueltas en una fuerte discusión al aire que fue subiendo de temperatura hasta transformarse en un feroz enfrentamiento frente a las cámaras.

El episodio se desató mientras Cinthia Fernández hablaba sobre los problemas que atravesab junto a su pareja, Fernando Castillo, en medio de la conflictiva relación con su expareja, Daniela Vera Fontana. Visiblemente afectada por la situación, la panelista expresó su hartazgo y manifestó: “Vivimos extorsionados, loco, basta. Queremos vivir en paz, formando nuestra familia, basta”.

En ese contexto, y con la intención de apaciguar los ánimos, María Fernanda Callejón intervino con una breve sugerencia. “Tranquila Cinthia”, le dijo. Sin embargo, sus palabras no lograron el efecto esperado y, por el contrario, generaron una reacción inmediata de parte de Fernández.

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Molesta por la intervención de su compañera, la panelista respondió sin filtro: “Es mi familia, vos no te metas, bien que amenazaste la semana pasada con mi familia y con mis hijas”. Acto seguido, redobló la apuesta y lanzó otra advertencia: “De vos me voy a ocupar después”.

La réplica de María Fernanda Callejón no se hizo esperar. Lejos de dar por terminado el intercambio, contestó con firmeza: “De vos me voy a ocupar ahora yo. A mí no me decís más que digo estupideces acá. Bajá un cambio”.

A medida que avanzaba la discusión, el clima en el estudio se volvió cada vez más tenso. Los gritos y las acusaciones cruzadas dominaron la escena hasta que la producción decidió intervenir. Ante la imposibilidad de frenar el conflicto en vivo, se optó por ir a una pausa para evitar que el enfrentamiento siguiera escalando.