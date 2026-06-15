El desgarrador mensaje que Pamela Gauna le había dedicado a su mamá, su presunta asesina

Ante la gravedad de la situación, los efectivos se dirigieron de inmediato a la vivienda ubicada en Tres Isletas para verificar la información.

Al llegar, encontraron a Pamela Gauna tendida en el suelo, en medio de un charco de sangre. Junto al cuerpo hallaron un cuchillo tipo carnicero con una hoja de más de 30 centímetros, que sería el arma utilizada en el ataque.

La madre de la víctima quedó detenida

Poco después del hallazgo, Irma Gladis Pérez, de 60 años, se presentó por sus propios medios en la comisaría local y quedó detenida.

La causa quedó en manos del fiscal Gerónimo Roggero, quien busca establecer qué ocurrió dentro de la vivienda y cuáles fueron los motivos que desencadenaron el presunto filicidio.

Por el momento, las autoridades continúan recolectando pruebas y tomando testimonios para reconstruir las circunstancias del hecho.

irma-gladis-perez-fue-detenida-por-el-crimen-de-su-hija-ESUTN7V7VBDSXOMAWDGWUKMGPA Irma Gladis Pérez fue detenida por el crimen de su hija.

El dolor de familiares y amigos

La noticia generó una enorme conmoción en Tres Isletas y numerosos allegados despidieron a Pamela en las redes sociales. “Me quedo con tu sonrisa y con todo el cariño que me diste, Pame. Te voy a extrañar siempre, mi flaca bella”, escribió Raquel Ríos en Facebook.

Otra usuaria expresó su dolor con un emotivo mensaje: “Qué triste noticia. Dios te reciba con los brazos abiertos, Pame”.

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Instituciones locales también manifestaron su pesar. La Iglesia de Dios Pradier 810, congregación a la que asistía la víctima, y la E.E.T. N°20 emitieron comunicados solidarizándose con la familia y pidiendo por el eterno descanso de su alma. "Que su memoria permanezca siempre viva en los corazones de quienes la conocieron", señalaron desde la institución educativa.