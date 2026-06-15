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El desgarrador mensaje que Pamela Gauna le había dedicado a su mamá, su presunta asesina

La joven de 28 años fue encontrada apuñalada dentro de su vivienda. La principal sospechosa es su madre, una mujer de 60 años que quedó detenida.

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El desgarrador mensaje que Pamela Gauna le había dedicado a su madre antes de ser asesinada en Chaco

El desgarrador mensaje que Pamela Gauna le había dedicado a su madre antes de ser asesinada en Chaco

La localidad chaqueña de Tres Isletas continúa conmocionada por el crimen de Pamela Magalí Gauna, la joven de 28 años que fue hallada asesinada a puñaladas dentro de una vivienda del barrio Grisetti. Por el hecho, la principal sospechosa es su propia madre, Irma Gladis Pérez, de 60 años, quien quedó detenida.

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En medio del dolor y la conmoción, una publicación que la víctima había realizado tiempo atrás en sus redes sociales se volvió viral y provocó una profunda tristeza entre familiares, amigos y vecinos.

“Mi mamá lo es todo”, había escrito Pamela en su perfil de Facebook, en una frase que hoy adquiere un significado desgarrador tras la tragedia.

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Cómo descubrieron el crimen de Pamela Gauna

La investigación se inició luego de una llamada que recibió la Policía de Chaco. Un hombre de 40 años denunció que su hermana le había confesado que había matado a su hija.

Ante la gravedad de la situación, los efectivos se dirigieron de inmediato a la vivienda ubicada en Tres Isletas para verificar la información.

Al llegar, encontraron a Pamela Gauna tendida en el suelo, en medio de un charco de sangre. Junto al cuerpo hallaron un cuchillo tipo carnicero con una hoja de más de 30 centímetros, que sería el arma utilizada en el ataque.

La madre de la víctima quedó detenida

Poco después del hallazgo, Irma Gladis Pérez, de 60 años, se presentó por sus propios medios en la comisaría local y quedó detenida.

La causa quedó en manos del fiscal Gerónimo Roggero, quien busca establecer qué ocurrió dentro de la vivienda y cuáles fueron los motivos que desencadenaron el presunto filicidio.

Por el momento, las autoridades continúan recolectando pruebas y tomando testimonios para reconstruir las circunstancias del hecho.

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Irma Gladis Pérez fue detenida por el crimen de su hija.

Irma Gladis Pérez fue detenida por el crimen de su hija.

El dolor de familiares y amigos

La noticia generó una enorme conmoción en Tres Isletas y numerosos allegados despidieron a Pamela en las redes sociales. “Me quedo con tu sonrisa y con todo el cariño que me diste, Pame. Te voy a extrañar siempre, mi flaca bella”, escribió Raquel Ríos en Facebook.

Otra usuaria expresó su dolor con un emotivo mensaje: “Qué triste noticia. Dios te reciba con los brazos abiertos, Pame”.

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Instituciones locales también manifestaron su pesar. La Iglesia de Dios Pradier 810, congregación a la que asistía la víctima, y la E.E.T. N°20 emitieron comunicados solidarizándose con la familia y pidiendo por el eterno descanso de su alma. "Que su memoria permanezca siempre viva en los corazones de quienes la conocieron", señalaron desde la institución educativa.

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