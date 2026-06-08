Quién es la famosa que tuvo que vender su empresa por su difícil presente económico

Embed

Cuál fue la grave acusación que hizo Cinthia Fernández contra Daniela, la ex de Roberto Castillo

Cinthia Fernández reveló que presentó una denuncia contra Daniela Vera Fontana, expareja de Roberto Castillo, acusándola de amenazas y hostigamiento. La panelista incluso compartió en redes el documento que ingresó al Ministerio Público Fiscal.

Más tarde, desde sus propias historias de Instagram, Fernández grabó un video relatando un nuevo episodio de tensión con la arquitecta. "Sigue hostigando la señora arquitecta, que lo único que construye son relatos", escribió al pie de la publicación.

"Tuvimos un gran problema. En el día de ayer, esta señora le dice a Roberto que no va a poder ir a buscar a las nenas porque él no paga el pagaré. Báscicamente toma a las hijas de rehén, si no me das esto no te entrego a las nenas. Siempre obviamente plata. Ya todos entendimos que la cuota alimentaria está absolutamente cubierta con 5 millones de pesos. Roberto no es deudor, es un aucerdo de paz para que no siga rompiendo, extorsionando, difamando como hace constantemente con absolutamente todo, que por no cumplirlo no lo está recibiendo", indicó Cinthia Fernández en el video.

La panelista continuó indignada y señaló: "En las 8 horas que las hijas están en el colegio podría trabajar pero en este casso no pasa. Acá hay un claro ejemplo que el tiempo que tiene para agraviarnos podría aportar algo y sería millonaria".

Según Fernández, a último momento la ex de Castillo lo notificó de que debía retirar a una de las niñas antes de la salida escolar, lo que los obligó a acudir de inmediato al establecimiento. Allí relató cómo se desencadenó la situación.

"Estábamos en la audiencia por el juicio de Emily Ceco y 15 minutos antes de que las nenas salgan del colegio, le avisa que las tiene que ir a buscar por lo que tuvimos que salir corriendo a buscarlas. Roberto va a bucar a la otra nena en la casa que estaba enferma y ella sale con el teléfono ya directamente grabado y le pide ir con él al auto para ver la sillita", indicó.

Sorprendida, Fernández recordó el escándalo que había estallado meses atrás: "¿Y adivinen quién volvió? El sillita gate. La señora quiso hacer quilombo como antes, insistía con ir el auto pero no era por la sillita era porque sabía que yo estaba ahí. Ella en realidad sabía qupara armar quilombo y querer pelear. Así vivimos hinch... las pelo...".

"LLamó a la policía y armó quilombo para ser una supuesta víctima. Estaba empecinada con hacer quilombo haciendo todo un circo innecessario. Estuvimos una hora en esta ituación. Esta mujer no suelta y es insoportable vivir así bajo esta actitudes. Ojalá que la Justicia la mande a hacer terapia porque realmenteya es preocupante el grado de obsesión", concluyó.