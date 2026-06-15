Las principales hipótesis del accidente de helicópteros en el que murieron Gaspi y Lucas Vignale

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Tras la difusión mundial de un "video fake" apareció otro que sí es verdadero, pero muy parcial y breve. El primero mostraba a dos helicópteros chocando y precipitándose a pocos metros uno del otro. Eso sucedió en Malasia. El nuevo video muestra a una de las máquinas cayendo como un cuerpo muerto.

Está tomada desde una cámara de seguridad de uno de los edificios de la zona residencial en la que sucedió la tragedia. Pero la causa real sigue siendo materia de investigación. Error de coordinación entre aeronaves, problemas de visibilidad, maniobra evasiva o , error humano o una falla mecánica. O varios de ellos a la vez.

secuencia de un helicoptero La secuencia de la caída de un helicóptero. Captado desde la cámara de seguridad de un condominio en Río de Janeiro. (Foto: A24.com)

Río de janeiro: un accidente difícil de entender y de explicar

La investigación intenta avanzar y para eso debe despejar las causas principales que pudieran haber provocado la tragedia. El llamado de alerta al Cuerpo de Bomberos Militar de Río se produjo exactamente a las 8.59. Al llegar a la Avenida das Américas, la principal arteria vial que conecta los populosos barrios de la zona oeste de Río y cuyo tránsito debió ser interrumpido por completo, los primeros rescatistas se encontraron con un panorama desolador.

incendio por caída de helicópteros El enorme incendio que provocó al estrellarse el helicóptero con autos en un lugar de estacionamiento. (Foto: Gentileza Globo)

Las cuatro hipótesis del accidente en el que murieron Gaspi y Lucas Vignale

Son 4 pero, hay dos que parecen destacarse por sobre las restantes.

1. Error de coordinación entre aeronaves.

2. Problemas de visibilidad.

3. Maniobra evasiva o error humano.

4. Falla mecánica

Problemas de visibilidad o maniobras evasivas parecen descartadas. El tiempo era optimo para volar y no se advirtió ninguna maniobra arriesgada - como de escape - antes del choque.

Por eso se enfocan más en dos circunstancias. Los investigadores buscan reconstruir los últimos minutos de vuelo de ambas aeronaves mediante el análisis de videos de cámaras de seguridad, registros de radar, comunicaciones entre los pilotos y datos de las empresas operadoras. Una de las principales preguntas es por qué dos helicópteros terminaron ocupando el mismo espacio aéreo al mismo tiempo sin que ninguno realizara una maniobra evasiva efectiva. ¿Por qué?

Entre las hipótesis que manejan los especialistas figura un posible error humano. En operaciones de helicópteros turísticos o de filmación es frecuente que los pilotos vuelen bajo reglas visuales, es decir, basándose principalmente en la observación directa del entorno.

Si ambas aeronaves estaban concentradas en una misma tarea o siguiendo trayectorias similares, podría haberse producido una pérdida momentánea de conciencia situacional. Además, un hecho que no pasa desapercibido es que uno de los helicópteros iba con varios pasajeros y el otro, solo con el piloto.

Como se sabía que el influencer argentino llevaba al director - también argentino - para registrar un video. Eso alimenta la especulación de que un helicóptero estuviera grabando al otro y por un error, se acercaron más de lo prudente.

helicópteros incendio Así quedaron los autos incendiados por el accidente del helicóptero. (Foto: Globo)

Otra línea de investigación apunta a los llamados “puntos ciegos”. Los helicópteros tienen sectores alrededor de la cabina donde la estructura, los pilares o el rotor pueden dificultar la visión de otra aeronave que se aproxima desde determinado ángulo. En determinadas circunstancias, dos pilotos pueden no verse mutuamente hasta que ya es demasiado tarde para reaccionar.

Los peritos también analizan si existió una falla en la coordinación operativa. Según medios brasileños, los helicópteros participaban de una actividad basada principalmente en la observación visual entre tripulaciones. Los investigadores intentan determinar si hubo instrucciones contradictorias, problemas de comunicación por radio o errores en la planificación de las rutas.

La última opción puede ser que el accidente se debió a una falla mecánica más que humana, pero eran helicópteros usados con frecuencia y con los regímenes de control de seguridad que se respetaban.

Aunque por el momento no existen indicios públicos de una falla mecánica, los restos de ambas aeronaves serán examinados para descartar problemas técnicos que hayan afectado la capacidad de maniobra.

La investigación podría extenderse durante varios meses. El informe preliminar de la Fuerza Aérea buscará establecer la secuencia de hechos, mientras que el reporte final intentará determinar las causas exactas de una tragedia que, por haber ocurrido en condiciones aparentemente ideales de vuelo, genera especial preocupación entre los expertos en seguridad aérea.