Se reveló el peor temor del Polaco tras su separación con Barby Silenzi

El Polaco

La relación entre Barby Silenzi y el Polaco se terminó hace pocos días. La pareja tuvo una hija el año pasado, Abril y tras algunos idas y vueltas continuaron juntos, pero hace unos días pusieron el punto final.

La bailarina confirmó la ruptura, abandonó la casa que compartía con el cantante y fue contundente acerca del futuro: "No hay chance de reconciliación".

Barby y El Polaco

Invitada a Los ángeles de la mañana, Silenzi contó detalles de la ruptura y tuvo intercambio con los periodistas del ciclo.

"¿Lo rajaste al Polaco de la casa?", le preguntó Ángel de Brito a Barby quien respondió: "Me fui yo, con mis niñas". Sin embargo, Cinthia Fernández sorprendió con un dato sobre el mayor temor del músico.

"Él tiene pánico de que ella le saque la casa, se lo dijo a sus amigos", contó la panelista pero a Barby no le gustó nada: "¿Por qué me voy a quedar yo en su casa? ¡No me interesa! Yo me quiero ir a mi lugar, con mis amigos. Estoy muy lejos allá".

