Roberto Piazza muy enojado con Gino Bogani: "Lo respetaba, se transformó en una chusma de barrio"

Piazza Bogani

A los 78 años, Gino Bogani generó un gran revuelo en el mundo de la moda al señalar que sus colegas son poco creativos y que todos lo copiaron.

El diseñador que tiene 5 décadas trabajando en eso ganó más visibilidad al vestir a Juana Viale para la conducción de los ciclos de su abuela Mirtha Legrand por El Trece, generó el repudio de todos sus colegas.

"Solo me molesto cuando me preguntan por un sucesor. ¿Y qué quieren que diga? Me alegra haber sido estímulo e inspiración. Pero hacer solo vestidos bordados es una cosa. Hacer tendencia es otra. Y de ahí a crear moda hay un largo camino. A mis desfiles vinieron todos y, sin excepción, han sacado ideas. Y se los digo en la cara", dijo en una nota en el diario La Nación.

LEÉ TAMBIÉN: Luisana Lopilato mostró una talento oculto con un instrumento musical y Michael Bublé se burló de ella

Cuando el periodista que lo entrevisto le advirtió que con sus palabras lo “iban a odiar”, Bogani volvió al ruedo: “A ver si somos claros. Hace décadas, cuando a mí la prensa empezó a darme bola e iba a los programas de televisión, yo no tenía que competir con mamarrachos sino con señoras casas como Greta, Carola, Bernarda, Jacques Dorian. Eran referentes de moda de calidad extrema. Algunas más creativas que otras, pero eran de súper alta costura. Ellos reproducían con los patrones que compraban en París y las clientas, además, lo sabían (...)”.

Muy enojado Roberto Piazza le contestó en PrimiciasYa.com. “Desde hace mucho tiempo conozco a Gino, creo que yo tenía 21 años cuando lo conocí y ahora tengo 61. Gino fue siempre para mi admirable, super talentoso y un señor. He escuchado, leído y visto descargos que él hace de forma tan hirientes y discriminadoras diciendo palabras que, ninguno de los colegas seamos mejores o peores que él, merecemos”, comenzó.

“Realmente lo respetaba, creí que era una persona talentosa y un señor, pero creo que se ha transformado en sus casi 80 años en una chusma de barrio. Y, la verdad, que yo como provinciano que soy mi madre me enseñó a no ser tan educado, pero por los menos a respetar la trayectoria”, continuó.

“Cómo el no respetó la trayectoria ni las ganas de trabajar y puso mucho odio en estos momentos que la gente necesita tanto amor. Gino se te saltó la chapa, se te soltó el caballo. No estoy de acuerdo con tus palabras. No quiero disculpas: al decir que todos te copiamos y todos íbamos a copiarte yo nunca te copie nada de nada. Sos un muy buen profesional pero como persona te caíste de mi orgullo”, cerró.