Rocío Guirao Díaz aclaró el motivo por el que no aceptó trabajar con Pampita

GuiraoDiaz

Luego de que Yanina Latorre contara que le habían ofrecido un sueldo muy bajo para estar en el programa de Pampita, Rocío Guirao Díaz habló en "Los ángeles de la mañana" y aclaró el motivo por el cual no quiso seguir en "Pampita Online".

"No estoy más porque yo no quiero. Entiendo que cueste entender que alguien no quiere estar en tele, pero es así. No estoy porque no quiero", explicó la modelo.

Luego,remarcó: "La realidad es que este año yo arranqué en el ciclo, una semana o diez días antes de la pandemia. Después cortamos y para volver, la oferta estuvo pero a mi no me cerró. Yo estoy trabajando con el contenido de muchas marcas desde casa y me rinde más. No me gusta hablar de plata pero me convenía quedarme en casa, me rinde más".

Además, agregó que el regreso del ciclo se dio en la época de más circulación del virus y ella tenía otras cuestiones personales que atender. "Estoy haciendo la cuarentena con mi mamá, que tiene asma crónica y la cuido un montón. Me cuido el doble por ella, entonces cada decisión que tomo para salir de casa, la pienso un montón", indicó.

Por último Rocío Guirao Díaz dijo: "Con todo el amor del mundo, la llamé a Pampita y le conté que no me cerraba la ecuación. Insisto: es difícil para algunos entender que alguien puede no querer estar en la televisión pero es así. Yo soy una".