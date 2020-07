Rocío Oliva sobre la polémica con Diego Maradona: "Estoy totalmente de acuerdo con las hijas"

Rocio Oliva Diego Maradona

La polémica con Diego Maradona suma cada vez más opiniones. Su ex novia, Rocío Oliva, indicó que si bien cortó contacto con él dos meses antes de la cuarentena, le preocupa la situación. Por eso, argumentó que si el ex jugador se encuentra mal de salud, sus hijas Dalma y Gianinna son las que pueden ocuparse de él.

La rubia estuvo en "Polémica en el Bar", allí, Luciana Salazar planteó que le cuesta entender que haya alguien que le prohíba a Diego tener contacto con sus hijas. A lo que Rocío opinó: “Tengo otra forma de pensar y accionar. Yo hija voy a la puerta del country y voy a ver a mi papá y no me saca nadie. Yo no mandaría un mensaje pero es mi forma y no digo que esté mal".

Dado que Dalma y Gianinna dijeron en más de una oportunidad que no reciben respuestas a los mensajes: "Con mayor razón voy a la puerta del country y hasta no ver a mi papá no me quedo tranquila”, señaló.

“Diego tiene sus momentos, si ahora ve que hay todo un lío alrededor de él, no quiere a Ojeda, ni a sus hijas ni a nadie. Porque también piensa que se arma todo un circo. Quizás él no quiera verlas en este momento, pero yo no sé en este momento. Puede ser que él no quiera", resaltó.

Rocio Oliva Diego Maradon

Debido que el principal cuestionamiento es al entorno de Diego, Rocío consideró que "cada vez que hablan del entorno un poco me meten a mi pero la realidad es que no" de hecho, indicó que le pidió a un familiar cortar relación con Maradona dado que era “la única forma de no ser parte del entorno".

Ante el actual estado de salud, Oliva sostuvo que "si a Diego lo ven mal, yo estoy totalmente de acuerdo con las hijas, la ex y con quien quiera. Todos queremos ver bien a Diego. No puedo acusar a nadie pero sé que no favorecen los videos, ni los twitter ni instagram porque se arma una cadena".

Respecto a la relación con sus hijas, la ex pareja de Diego Maradona recordó que "a Dalma le dijo que iba a ir al casamiento y después que no. Si a mi me decían Argentina, moría por venir. Diego me dijo no se hablaba del tema y no se habla más".

Por último, Rocío respaldó a Dalma y Gianinna al indicar que "si fuese Dalma hago un piquete para ver a Diego" y "si Diego está mal, que las chicas hagan lo que tengan que hacer y estén. Son las únicas que hoy pueden ocuparse de él".