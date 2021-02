Rocío Oliva recordó cuando sintió la presencia de su padre: “Había alguien, como una energía"

Rocío Oliva

Rocío Oliva reveló en "Polémica en el bar", América, que sintió la presencia de su padre Juan José, después de su fallecimiento, ocurrido en 2003.

“Yo todas las noches leo la Biblia, el Salmo 91. Y, si una noche no la leo, al otro día lo primero que pienso es en que me va a ir mal o que me puede pasar algo”, confesó la ex de Diego Maradona

Allí, Gastón Recondo le preguntó si alguna vez había sentido la presencia de su padre luego de su trágica muerte.

“Una sola vez la sentí. Yo soy de las que tengo que ver para creer. Yo era chica, había pasado poco tiempo. Y empecé como soñando y después me desperté. Yo tenía los ojos abiertos y estaba llorando mucho. No sé por qué lloraba tanto. Estaba un poco asustada, también”, comenzó Oliva.

Y recordó cuando sentido “una presencia” frente a su placard, que la relaciona a su padre: “Había alguien, como una energía. No sé cómo explicarlo. Y me asusté tanto que empecé a llorar y gritar, hasta que vino mi mamá. Fue la única vez".

“Lo que me pasa desde el momento que él falleció, y creo que es algo que me va a acompañar toda la vida, es que siento que tengo un ángel. Yo era su única hija, mujer, y él tenía locura por mí y viceversa. Yo tenía doce años cuando él murió pero dormía con él, mi mamá dormía en mi cama. A ese punto”, puntualizó.