Rocío Oliva reveló una charla íntima con Dalma y Gianinna Maradona sobre el impedimento que tuvo de despedirse de Diego en la Casa Rosada

Rocio Oliva

Fernanda Callejón le explicó a Rocío Oliva en “Polémica en el bar”, América, que no fueron Claudia Villafañe, Dalma y Gianinna las que no la dejaron entrar al velatorio en la Casa Rosada si no que habían sido las hermanas de Diego Maradona.

Pero Rocío la frenó en seco y le dijo que estaba equivocada. “Tengo un mensaje de las chicas diciéndome que fueron ellas las que no me dejaron pasar”.

“Yo la historia la sé mejor que ustedes, viví años en ese entorno. Dalma y Gianinna consultan todo con Claudia. Tengo un mensaje de ellas diciéndome ‘mi hermana y yo fuimos las que dijimos que no ibas a pasar’. Ellas y Claudia, que son lo mismo”, aseveró

“Ayer me mandaron ese mensaje. Les dije que no me escribieran más, que no tengo nada que ver ya”, contó la rubia que les pidió a las hijas de su ex pareja que falleció el 25 de noviembre.