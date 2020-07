Romina Malaspina contó cómo se siente tras el positivo de Covid-19 de Andy Kusnetzoff

Romina Malaspina

Andy Kusnetzoff confirmó el martes en Radio Metro que se contagió de coronavirus. El conductor de "Perros de la calle" y "Podemos Hablar" salió al aire desde la clínica donde acababan de darle el resultado.

"Yo estoy bien, pero el sábado en la misión solidaria llegué medio baqueteado. Estaba con un poco de tos. Esto fue el sábado a la noche. Y el domingo seguí con bastante tos, fiebre no tuve nunca, sí por precaución el lunes me hice ver y fui a la clínica donde estoy ahora. Me hice el hisopado y di positivo en el Covid. Así que lo podemos ver positivo porque voy a poder donar plasma pronto", dijo Andy en charla con sus compañeros.

Y agregó: "Les quería comentar para que estén al tanto por mí y puedan saber. Me siento bien. Son noticias que te van llegando. Por suerte no tengo fiebre, pero tengo esta tos. Transitándolo, amigos, hay que cuidarse, el que me conoce sabe, no tiene sentido que lo diga sabe que soy muy obsesivo. Dentro de las grabaciones soy muy obsesivo. No tiene sentido que lo diga yo. Lo único que les digo es que hay que cuidarse. Es un momento muy jodido".

En este marco, quien se refirió a esta noticia fue Romina Malaspina, quien fue una de las últimas invitadas que participó del ciclo del conductor en Telefe.

La ex "Gran Hermano" contó en Twitter que está sin síntomas y en cuarentena hasta tener los resultados del hisopado.

"Hola. Hoy (martes) no voy a estar con uds en #NoticiasDe22a24 en @canal26noticias por haber estado el miércoles pasado grabando PH y haber tenido contacto estrecho con @andykusnetzoff que dio hoy positivo de COVID-19. Voy a estar en cuarentena hasta tener resultados de hisopado", indicó la rubia.

Y remarcó: "Estoy bien y por ahora no tuve ningún síntoma. Gracias a todos por preocuparse".