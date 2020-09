Sandra Borghi relató el robo que sufrió su hija: “Le arrebataron la mochila de la espalda con todo”

Sandra Borghi

Sandra Borghi contó este jueves en "Nosotros a la mañana", El Trece, el robo que sufrió su hija adolescente hace unos días.

La periodista dio detalles del episodio de inseguridad que vivió la joven, que fue asaltada mientras estaba tomando algo con dos amigas.

"El consejo es llevar la mochila adelante, comer incómodo con la mochila sobre la falda. Le pasó a mi hija la semana pasada", comentó Borghi.

"Estaba tomando algo con dos chicas más y una de las chicas y ella dejaron sus mochilas atrás. Dos mujeres se sentaron haciéndose las que iban a tomar algo y tardaron dos segundos. Se sentaron, se hicieron las distraídas, miraron para otro lado y le arrebataron la mochila de la espalda con todo, con la billetera y el celular. Te indigna porque en el bar encima te dicen que no las vieron. Y es verdad, no las ven, tardan un segundo. Se hacen las distraídas", relató Sandra sobre el episodio.

"Encima, los chicos adolescentes nos están pidiendo a los padres que los dejemos salir a tomar algo con los amigos. No les podés decir que no porque no tienen vida social, no van al colegio, se ven solamente por Zoom… Los dejás. El tema es que las nenas y los chicos de entre 13 y 16 años están tan fresquitos, pobrecitos, que no están atentos, en alerta como nosotros los adultos", concluyó.