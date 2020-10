Sebastián Estevanez habló del accidente doméstico que tuvo: "Me confié, cometí un error"

Sebastián Estevanez

Los primeros días de septiembre, Sebastián Estevanez se animó a contar y mostrar en imagen el accidente doméstico que sufrió y por el que terminó con importantes quemaduras.

El actor habló por primera vez del accidente que le cambió la vida en charla con Clarin.com y relató cómo fue el episodio: "Me confié, cometí un error. Estaba tratando de prender un quebracho que tenía en la chimenea, en el living. Al hogar lo tengo a un metro de altura. Le había puesto bastante papel de diario, lo prendía y se me apagaba. Así me pasó dos o tres veces. Y la cuarta vez, que yo pensé que estaba apagado, le tiré un chorrito de alcohol que tenía en casa un bidón de un litro, por la mitad y se empezó a prender fuego todo”.

LEÉ TAMBIÉN: Sebastián Estevanez mostró cómo se recupera tras el accidente doméstico que le provocó quemaduras

“Mi mujer (Ivana Saccani) y mi hija Francesca escucharon el ruido, fueron para el living y vieron que se estaba incendiando todo. El sweater, la campera, una alfombra... Lo apagaron como pudieron y ni sabían lo que me había pasado a mí o dónde estaba. Yo estaba con la crema fría, en el baño. Cuando salgo habían pasado 5 o 7 minutos, tenía toda la cara roja, todo quemado. Nadie entendía nada. Y ahí le dije a mi mujer ‘llamá a una ambulancia porque me muero, no puedo aguantar el dolor’. Sentía que me moría”, agregó.

Sebastián Estevanez

Y recordó: “Era la mezcla del dolor y a la vez como un ataque de pánico... Mirá que yo me quebré, me corté cuando era chico, me han dado 20 puntos en la ceja... Tuve dolores de todo tipo, pero como este ninguno. Era algo insoportable. Empecé a caminar y a dar vueltas alrededor de la cocina esperando la ambulancia, que debe haber tardado 15 minutos, pero que en mi cabeza fue como una vida entera. Al doctor que me atendió le pedí por favor que me diera todo lo que tenía porque no lo podía soportar”.

Y admitió lo que sintió al verse al espejo tras el accidente: “Estaba todo deformado. La explosión fue como una piña en la cara y más que nada en la oreja. A medida que iban pasando los días el dolor era cada vez peor. Porque la quemadura va avanzando. En ese momento era tan fuerte el dolor que me ofrecieron internarme en el Hospital del Quemado pero les dije que no. Es que con el tema del coronavirus en casa estamos solos, ¿la iba a dejar a Ivana con los tres chicos? El colegio, la casa, la comida, yo en el hospital aislado... era un quilombo. Entonces preferí quedar internado en casa”.

Esta tarde, Sol Estavanez habló del accidente que sufrió su hermano: "Se concentró en que justo ninguno de los chiquitos estaba al lado. Tenía mucha fuerza porque sintió en un momento que se moría. Era un dolor tan grande que no lo podía manejar. Sintió que te morís, debe ser tremendo no poder apagar el fuego de tu propio cuerpo. Se concentró en positivismo y que zafó", indicó en "Intrusos".