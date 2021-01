Sofía Jujuy Jiménez, asustada en la puerta del canal tras ser acosada por un hombre grande

Sofía Jujuy Jiménez

Sofía Jujuy Jiménez se encuentra en Buenos Aires donde participa como conductora y panelista del ciclo "Informados de todo" que originalmente conduce Guillermo Andino en la pantalla de América y que actualmente está a cargo de Horacio Cabak.

Ayer, al salir del canal ubicado en el barrio porteño de Palermo, Sofía fue acosada por un hombre grande que le gritó cosas, dio la vuelta con su auto y se paró al lado de ella para no dejarla de mirar ni un segundo.

“Perdón, pero hay un señor a mi derecha que me está acosando”, comenzó narrando Sofía en sus stories de Instagram.

"No, no, no es que me está acosando, pero me está persiguiendo. No sé si mostrarlo o no. Miedo me da. Ay, que se vaya!”, añadió.

Y agregó: "Recién me reía pero en realidad, claramente no es gracioso. Salgo del programa y este tipo me ve, me dice no sé qué cosa, me grita por la ventana, frena, da la vuelta; yo venía caminando, no sé qué, y veo que me aparece acá, mientras grababa la historia anterior estaba el tipo ahí".