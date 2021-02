Sol Pérez admitió qué hace todas las madrugas antes de ir a las grabaciones de "Masterchef celebity"

Sol Perez

Sol Pérez cambia el gimnasio por la cocina ya que es una de las famosas que participarán en la segunda temporada de “Masterchef celebrity” que arranca esta noche por Telefe. La ex chica del clima se tomó muy en serio el desafío y contó que se esfuerza mucho para aprender a cocinar bien.

“Me levanto a las cuatro de la mañana a estudiarme las recetas. Si voy a hacer algo, lo voy a hacer bien. Sino no lo hago. Al principio me costó. Después fue irse enamorando de todo, de la cocina, de este momento”, dijo en una entrevista radial.

“Uno está muy nervioso porque no sabe a lo que va a entrar. Pero hay juegos, hay un montón de cosas en el medio que pueden cambiar el rumbo. Yo pienso que mucha gente cree algo de mí que está muy alejado de la realidad. Yo me suelo llevar muy bien con mis compañeros, me tenés que hacer algo heavy para que yo me enoje. Me encanta trabajar con buena onda”, sumó.

“Sé que la gente espera algo diferente de mí pero van a poder conocerme. Para bien o para mal, van a poder conocer lo que soy día a día. Tengo buena onda”, dijo y agregó: “Yo soy mecha corta pero soy muy respetuosa. Hay un montón de cosas en un plato, amor, por qué lo elegiste… pero también está el respeto a tres personas que saben mucho”.