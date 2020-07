Se supo el resultado del testeo de Esmeralda Mitre para Covid-19

Mitre

Esmeralda Mitre fue internada con síntomas de coronavirus en el Sanatorio Otamendi el jueves. La actriz fue testeada para saber si se había contagiado del virus que tiene en vilo al mundo entero.

"Estoy internada en el Otamendi, me internaron anoche porque hace tres días que tengo fiebre y mucho dolor en el cuerpo, más dolor de garganta. Anoche ya no daba más, llamé a mi prepaga y me llevaron al Otamendi, donde me hicieron el hisopado", contó sobre su ingreso a la clínica.

“Me buscaron en casa, tenía fiebre hace tres días que subía y bajaba, dolor de garganta, llamé y me llamaron automáticamente y cuando llegué me hicieron el hisopado y tomografía de pulmones. Si sale positivo no será cómo será los próximos pasos y si sale negativo tengo que esperar 48 hs más para que me hagan otro más", agregó.

“Acaban de darle los resultados del primer hisopado por coronavirus. Dio negativo”, escribió el periodista Juan Etchegoyen en su cuenta de Twitter. Finalmente, Esmeralda tiene solo una gripe.