"This is Us": no habrá nuevos episodios de la quinta temporada hasta el 2021

Sterling K. Brown anunció que no habrá nuevos episodios de "This is Us" hasta el año que viene

Hace apenas unas semanas, el 27 de octubre pasado, se estrenó la quinta temporada de "This is Us", una de las series más exitosas de los últimos años con personajes entrañables, un guión de una calidad altísima y una historia familiar que hace emocionar a más de uno.

El martes 17 de noviembre se estrenó en Estados Unidos el cuarto episodio -que acá se ve al día siguiente, hoy miércoles a las 23 horas por Fox Premium-, y uno de sus protagonistas, Sterling K. Brown (Randall Pearson) confirmó que será el último episodio de este año.

Sterling K. Brown, Randall, en el set de "This is Us" Sterling K. Brown, Randall, en el set de "This is Us" ❮ ❯

La noticia sorprendió a más de uno ya que las temporadas suelen tener 18 episodios en total. En sus Historias de Instagram, el actor hizo un resumen del episodio que se emitió, habló de cada uno de los personajes y lo que están atravesando, pero además aclaró se tomarán "un descanso vacacional" y prometió regresar en 2021 con "14 episodios ininterrumpidos".

Mirá el mensaje del actor:

"Creo que vamos a estar fuera del aire por un tiempo después de esta noche, así que no se pongan tristes o se frustren. Estos cuatro episodios nos tomaron mucho tiempo y tratamos de llevarlos a ustedes lo más pronto posible", dijo Brown y agregó: "Creo que vamos a volver en 2021... Ojalá que con 14 episodios ininterrumpidos, así que vamos a tener un descanso vacacional a partir de esta noche". Según el equipo de producción el receso no será tan largo, se tomarán dos meses de descanso y volverán a grabar en enero.

Los actores de "This is Us" en el set.

El 24 de septiembre comenzó el rodaje de la quinta temporada con la pandemia de coronavirus ya avanzada el mundo y con estrictos protocolos para el cuidado de todo el elenco y el equipo de producción. Las estrellas de la serie fueron mostrando en sus redes sociales cómo estaba preparado el set, con vitrinas para esperar separados hasta que les toque rodar alguna de sus escenas, todos con barbijos y alcohol en gel por todos lados. Además, en la serie, que se sitúa en la actualidad, también muestran cómo los personajes se cuidan usando tapabocas y cumpliendo con la distancia social.

Mandy Moore y Milo Ventimiglia (Rebecca y Jack) en el set de "This is Us". Rebecca y Jack en "This is Us". ❮ ❯

Otro dato importante es que Mandy Moore, Rebecca Pearson en la serie, está embarazada y esperando su primer hijo, por lo tanto debe tener mayor cuidado en el set de filmación. La actriz dio la noticia a fines de septiembre a través de Instagram. "El bebé Goldsmith llegará a principios de 2021", escribió en el posteo. Moore se comprometió con Taylor Goldsmith, el cantante de la banda Dawes, en septiembre de 2017 y se casó en noviembre de 2018.