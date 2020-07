Tremendo cruce al aire entre Susana Roccasalvo y Tomás Dente: “Sacate la sotana y callate la boca”

Rocccasalvo Tommy Dente

Susana Roccasalvo dio una nota a “Nosotros a la mañana”, El Trece, para contar la problemática que atravesó durante las transmisiones al aire de su programa “Implacables”, El Nueve, que por la pandemia de coronavirus el canal decidió que lo condujera desde su casa por medio de una aplicación que se utiliza en el celular.

La periodista denunció que durante los vivos recibía un montón de llamadas, lo que generaba que se congele su imagen al aire y se pause el vivo, entonces ante la reiteración hizo la denuncia en la Justicia y descubrió que las llamadas venían desde el celular de Lío Pecoraro.

Ariel Wolman mostró los papeles de la cantidad de llamadas que recibía Roccasalvo durante el aire del ciclo. Entonces Tomás Dente preguntó si eso “estaba constatado”, Susana no lo dejó terminar y le pidió “que se calle la boca”.

“No te voy a permitir que vengas a cuestionar a la Justicia. La víctima -escuchame Tomy Dente- la victima soy yo, no te pongas en sacerdote. Esto es lo que demuestra la Justicia. Por respeto a mi, que decis que tanto me queres y respetas, que te calles la boca porque estás cuestionando a la Justicia. Acá la única víctima soy yo”, dijo enojada la comunicadora.

“Yo fui a la Justicia lejos de pensar que era esta persona y trabajaba en Canal 9”, sostuvo Susana sobre el motivo por el cual acudió a una fiscalía para que investigarán el caso ya que le dio miedo que fuera una persona que la acosara y le hiciera algo en la calle.

Tomás volvió a tomar la palabra y le dijo que en la respuesta de Pecoraro el periodista solos se hizo cargo de que llamó en tres oportunidades. “A vos te parece que la Justicia si encuentra tres llamadas telefónicas lo va a citar, pero chicos sean inteligentes”, les pidió desacreditando el descargo de Lío.

“¿Cuál es el sentimiento que prima hoy en vos?”, le preguntó Tomás y Susana volvió a enojarse y explicar que ella era la víctima en este caso y que estaba segura que querían sabotear su programa.

“¿No hay manera de dirimirlo en privado, de hablar cara a cara?”, consultó Dente. “Sacate la sotana, por favor. Sabes lo que pase, sos un buen periodista pero cuando pones en esta postura molestas a la gente. Me estuvieron molestando, me cortaron el programa, le faltaron el respeto al canal en el que trabajan. Yo no me tengo que sentar a nada, me sentaré con él en la Justicia”, dijo indignada y se preguntó por qué no la llamaba por teléfono al finalizar el ciclo.

“Creo que estás que estás dirigiendo tu enojo hacia a mi y no es justo”, le dijo Tomás entonces Susana le habló encima: “Yo soy la víctima, en vez de callarte la boca o por lo menos solidarizarse conmigo te pones en monje”.

“Es muy grave lo que hacer, no podes censurar a una persona”, le dijo Tomás y Susana comenzó a los gritos a pedirle al Pollo Álvarez que lo saque del aire, que no lo quería escuchar más y le replicó que Tomás quiere quedar bien con los dos, pero con ella ya estaba quedando mal.

Tomy decidió no intervenir más y asumió que la periodista estaba en un estado alterado.