Valeria Lynch aclaró su "me gusta" al tuit de Oscar Mediavilla tras su pelea con Alex Caniggia

Valeria Lynch

Valeria Lynch estuvo al aire en "Intrusos", América, y se refirió al conflicto con Patricia Sosa y Oscar Mediavilla que se originó hace algunas semanas.

"¿Cuántas veces se coinciden con artistas y no pasa nada. Más allá de eso, si ella se sintió ofendida no es la actitud ir a llorar por los canales y pasar facturas", indicó la cantante.

"Estas cosas feas no me gustó, a los amigos los encaras y le hablas. Creo que esto no viene de ahora. Yo nunca tuve un problema con Patricia", agregó.

Y argumentó: "Si yo soy tu amiga no te paso factura que no fuiste al velorio de tu mamá, ¿qué es eso? Fea actitud. Algún problema debe tener no resuelto con ella misma, no es mi problema y no me importa".

Además, aclaró que ella no quiso darle "me gusta" al mensaje en Twitter de Mediavilla tras su pelea con Alex Caniggia en el "Cantando 2020": "Oscar es así, es impulsivo, no me sorprende".