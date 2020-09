Oscar Mediavilla habló sobre el conflicto con Valeria Lynch y fue algo irónico: “La vida es así...”

Oscar Mediavilla

Oscar Mediavilla, Patricia Sosa, y Valeria Lynch supieron ser grandes amigos. Eran jurados de los ciclos de Marcelo Tinelli y, además, al vivir en el mismo barrio, la amistad entre ellos se afianzó. Pero las cosas se comenzaron a arruinar hace unos años y parece que ya no hay vuelta atrás.

No hubo un hecho puntual sino varios entre dichos, podría decirse que todo comenzó a distanciarse en 2013, cuando Valeria intentó impedir que Karina “La Princesita” fuera parte de “Las Elegidas”, el show en el Teatro Colón en 2013.

Luego, tres años más tarde, un mal entendido por el cumpleaños de 15 de Tais, la hija de Cau Bornes, el ex de Lynch, terminó de romper el vínculo entre ambas. Ya que una llamó a la otra, esta no atendió el teléfono por problemas personales, y al no ser correspondida se ofendió.

Luego volvieron a encontrarse, y ante las cámaras juraron haber limado asperezas. Pero este año un show de streaming terminó por destapar de nuevo la olla entre ambas. Patricia Sosa anunció que haría un recital por streaming el 1 de agosto y Valeria Lynch, también anunció la misma fecha. La mujer de Mediavilla decidió postergar el suyo para no competir, pero el show de Valeria no salió nada bien y eso terminó enojando, y mucho, a la morocha.

Aprovechando que Mediavilla hoy es jurado del “Cantando 2020”, El Trece, Ángel de Brito le preguntó sobre cómo están las cosas entre ellos y el productor aseguró que “no hay trato”.

"No quedó en nada porque no tengo trato con Valeria así que está todo bien. Trabajamos muchos años, pero pasaron algunas cosas que no nos gustaron. Vivimos a tres o cuatro cuadras, pero no nos cruzamos", explicó.

"Pero la vida es así, ¿viste Angelito? A veces te dejan de querer o dejás de querer vos a la gente", agregó. Entonces, Ángel le preguntó: "¿Si te la cruzás la saludás?",

"Si, no es para tanto. No me iría de vacaciones, pero sí la puedo saludar", indicó Oscar.