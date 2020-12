Vero Lozano habló sobre la abrupta salida de Tamara Pettinato de su programa: "Le mandé un audio diciéndole que..."

Tamara y Vero

Después de dos años en el panel de "Cortá por Lozano", Tamara Pettinato anunció hace dos semanas su sorpresiva partida del ciclo que anima Verónica Lozano desde sus paradisíacas vacaciones en Estados Unidos.

Con un contundente mensaje en Instagram, Tamara se despidió de su equipo de trabajo y dejó entrever cierto malestar por su partida.

"Los voy a extrañar compañeros! Me hubiera gustado despedirme de otra manera, pero ya me lo dijo el papi (Roberto Pettinato) desde que soy chica: 'La tele no tiene corazón. No te sorprendas de nada'. Ya nos volveremos a ver", escribió Pattinato en su red social junto a una foto compinche con sus compañeros.

Tamara Pettinato

LEÉ TAMBIÉN: Tamara Pettinato reveló una tremenda anécdota sexual de lo que le enseñaba la Negra Vernaci cuando era adolescente

Y, ahora, Vero Lozano habló por primera vez de su salida. “Cuando ella posteó eso le mandé un audio diciéndole que no me parecía bien”, comentó la conductora en una nota con "Por si las moscas".

“Ella me aclaró que no era conmigo, pero que sentía que la habían echado y lo comunicó de ese modo, lo sintió de ese modo y decidió seguir así hasta diciembre”, agregó.

“Pero son estas las reglas de juego, te hacen contratos anuales, que pueden ir cambiando de un mes para el otro”, concluyó Lozano, en la Once/Diez.