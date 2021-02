Verónica Lozano contó si aceptaría casarse con Jorge Rodríguez: "Le digo que..."

Vero Lozano

Verónica Lozano y Jorge "Corcho" Rodríguez tienen una relación de muchos años y una hija en común, Antonia, de 11 años.

No obstante, la pareja decidió no casarse aún. En charla con el ciclo radial "Agarrate Catalina", la conductora de "Cortá por Lozano" fue consultada sobre si le gustaría pasar por el altar.

"Si pone una rodilla en tierra y me pide matrimonio le digo que no sea ridículo, que se va a descaderar. Pero en un mundo de suposiciones le diría siempre que sí, pero no creo que suceda, estamos muy bien así", expresó Vero.

Y sobre algunos rumores de crisis de pareja que corrieron hace unos meses, indicó: "Creo que inventan esas cosas porque fue un momento de pocas noticias también. Pero lo de que dormimos en los cuartos separados está bueno, porque yo miraba mis series y Jorge usaba la computadora".

"Ahora cada tanto volvemos a dormir juntos, pero los cuartos separados vienen bien para el romance después de tantos años de convivencia", añadió.

Y sobre la crianza de su hija explicó: "Lo que es muy lindo de ver es en las niñas, niños y adolescentes que la sexualidad no es binaria, es integral y la hablan con una libertad envidiable. Lo que ella quiera y la haga feliz para mí va a estar bien siempre".