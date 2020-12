El vestido de novia muy significativo que se probó Barbie Vélez

Barbie Vélez

Barbie Vélez viajó a Punta Cana hace unas semanas y allí tuvo una sorpresiva propuesta por parte de su pareja, Lucas Rodríguez, a orillas del mar.

El novio de la actriz le pidió casamiento y ella aceptó al instante, en un romántico momento que ellos mismos registraron en imágenes.

Luego, entre los usuarios de Instagram se generó polémica ya que la hija de Nazarena se mostró sin el anillo de compromiso.

Ante los rumores, ella misma aclaró qué pasó: "Contesto por acá porque recibí muchos mensajes preguntando. El anillo me queda grande y me da miedo perderlo. Por eso, no lo uso. Ni bien lo achique, me lo verán siempre".

En su plan de boda, la actriz se mostró luciendo un vestido de novia muy especial.

"El vestido de novia de mi abuela", expresó la joven a través de sus stories de Instagram con una selfie. Y luego mostró una foto de su abuela con el mismo vestido blanco.