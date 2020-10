Virginia Da Cunha recordó la época de "Bandana" y reveló con la que "menos se llevaba" del grupo

Bandana

Virginia Da Cunha recordó la época dorada del grupo pop "Bandana" y contó cómo se llevaba con el resto de sus compañeras.

"La verdad es que me llevaba bien con todas", destacó la rubia en diálogo con la revista Azeta.

Sin embargo, reconoció que su vínculo con una de ellas creció muchísimo más que con las demás: "Con Vale (Gastaldi) éramos de estar mucho tiempo juntas y de salir. Nos íbamos de vacaciones juntas a Carmelo (Uruguay)".

Al referirse a Lissa Vera, aseguró que siempre tuvieron "conexión". Y al hablar de Ivonne, señaló que la recuerda como a "la más chiquita del grupo".

No obstante, no se refirió con la misma manera al nombrar a Lourdes: "Con Lourdes me llevaba re bien. El tema es que ella estaba siempre como muy arriba. No fue con la que más me llevaba...", aunque aclaró que no llegaron a tener roces.