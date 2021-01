Virginia Lago confesó las películas que se negó a presentar en Telefe: "Para la tarde no servían"

Virginia Lago

Virginia Lago estuvo el viernes en el móvil de "Intrusos", América, y se refirió a su exitoso paso por las presentaciones de las películas de Telefe hace unos años (2013).

La actriz reveló que "amaba el lugar" y aclaró que "no era su casa" donde salía al aire por las tardes.

"Yo veía todas las películas, mi trabajo en casa era ese. Me llevaba siete películas por semana a casa y las veía. Era muy lindo hacerlo", reconoció la actriz, que se ganó un Martín Fierro por esa labor como conductora.

Y reveló sobre los títulos de cintas que se negó a presentar porque no le gustaron: "No me gustaban las películas muy violentas, que para la tarde no servían, y decía que esas no las iba a presentar".