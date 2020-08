Viviana Canosa: "Siempre me enfrenté a los poderosos porque me gusta la verdad"

Viviana Canosa

Viviana Canosa fue imputada por "ejercicio ilegal de la medicina" tras la denuncia del diputado neuquino del Frente de Todos, Mariano Mansilla, por aquel momento al aire donde jabría tomado dióxido de cloro.

El viernes, en charla con su abogado Juan Manuel Dragani, la conductora hizo un fuerte descargo al aire en su ciclo "Nada personal", El Nueve.

"Siempre me enfrenté a los poderosos porque me gusta la verdad. Qué les pasa conmigo. Estoy en un gran momento de mi vida porque estoy sola, con mi hija, mi familia, aparecieron amigos nuevos para ayudarme de manera incondicional", indicó.

"El domingo pasado mientras daban a conocer esta noticia horrible me tuve que bancar que a mi teléfono personal me dejaran mensajes de WhatsApp diciéndome las cosas que me harían, era de violencia de género, desde amanezas hasta lo sexual", indicó muy enojada.

"Pero se dio vuelta, la gente ya se dio cuenta de todo. Operadores de turno, berretas, rastreros, son un horror, son patéticos. No le tengan miedo a ser libres, no le tengan miedo a la libertad", siguió Viviana.

"Me siento súper orgullosa, lo logré finalmente mamá, llegué, es hermoso estar en la vereda de enfrente de los hijos de puta, de los chorros, corruptos, delincuentes, es hermoso estar de este lado. Es placentero, puro éxtasis", finalizó enérgica.