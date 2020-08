¿Volvieron? Laurita Fernández aclaró qué pasó en su reencuentro con Nicolás Cabré

Laurita Fernandez

Laurita Fernández y Nicolás Cabré se separaron hace tres meses tras casi dos años de relación. La conductora del “Cantando 2020” había confirmado que el vínculo se terminó porque cada uno tenía distintos planes para el futuro.

Sin embargo, fueron vistos -y fotografiados- este fin de semana en un country de zona norte. A partir de esto comenzaron los rumores de que la tal vez el reencuentro era para darle nuevamente una oportunidad al amor.

Sin embargo, la rubia se animó a hablar al respecto en una entrevista con “Los Ángeles de la Mañana”, El Trece. “Es más lógico que nos vean caminando juntos que en veredas opuestas. La verdad es que con Nico nos llevamos súper bien y hay mucho amor. Pero no estamos reconciliados… Qué sé yo. El tiempo dirá”, indicó.

“Para reconciliarnos hay que hablar muchas cosas, tiene que pasar tiempo y todo de manera tranquila. La realidad es que tenemos cosas en común todavía y nos encontramos ahí. No es que… Aprovechamos a hablar”, reveló.

“Hacemos lo que hace todo el mundo, vamos, la mantenemos, charlamos. Pero nos vimos muy poco por toda la situación. Entonces, creo que los veo más a ustedes (los periodistas) que a mi familia. Es un contexto en el que no se puede solucionar nada ni pasar el tiempo que se debería. Pero dentro de todo tenemos muy buen vínculo, hay muchísimo amor y el tiempo dirá”, dijo Laurita que dio a entender que volvió a barrio ya que ella también tiene casa ahí y, como superó el dolor que le causaban los recuerdos, pudo hacerlo este fin de semana.

“No (hay reconciliación). Pero tampoco hay nada que hoy tengamos que definir o decidir. Creo que más claro que decir que es lógico que estemos caminando habla del buen vínculo que tenemos. De hecho, a este lugar en común que tenemos no iba hace mucho tiempo porque antes me hacía mal, me traía recuerdos que no tenía ganas de recordar, me hacía mal anímicamente. Pero pasó el tiempo, estuve mejor y hoy puedo ir a ocuparme de ese lugar también, que es importante. Los dos estamos con buena onda como para hacerlo”, indicó.