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Grave acusación de una famosa contra Nicolás Cabré por hacer chistes discriminatorios: "Que era una..."

Una famosa actriz realizó una dura acusación contra Nicolás Cabré, con quien fue comparañera de elenco en una exitosa ficción.

6 may 2026, 12:00
Tremenda acusación de una famosa contra Nicolás Cabré por hacer chistes discriminatorios: Que era prostituta
Tremenda acusación de una famosa contra Nicolás Cabré por hacer chistes discriminatorios: Que era prostituta

Tremenda acusación de una famosa contra Nicolás Cabré por hacer chistes discriminatorios: "Que era prostituta"

Después de un largo tiempo alejada de la exposición pública, enfocada en su familia y en la maternidad, Lola Becerra volvió a los medios. En una nota con Infobae, la actriz repasó su carrera y también sacó a la luz un episodio que la marcó: la actitud que tuvo Nicolás Cabré con ella durante la grabación de Los Únicos, la tira diaria de Polka que se emitía por El Trece.

Becerra llegó de Brasil a la Argentina con apenas 9 años y se abrió camino en la actuación tras pasos por tiras como Chiquititas. Fue así que le llegaron unos bolos en Los Únicos, donde coincidió con el protagonista de la novela. A más de una década de ese momento, pudo contarlo: "Fue hace muchos años. Yo grababa una tira que se llamaba Los únicos. Estaba en el set grabando. Llegué, me presenté: 'Hola a todos, soy Lola Bezerra, vine a grabar con ustedes'. Y empezaron a hacer chistes, ¿viste?".

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Y detalló lo que pasó después: "Y me acuerdo que Nicolás Cabré empezó como a tararear el tema de Rompeportones cuando me vio entrar. Ahí me empecé a sentir mal y pensé '¿qué le pasa a este pibe?' Y después, para rematar toda esta historia, empezó a hacer chistes que las brasileras eran todas put s o prostitutas. O sea, conmigo estando ahí en el set de grabación".

La actriz reconoció que en ese momento no supo cómo reaccionar: "Hizo eso de la nada. Me sentí tan mal en ese momento. Aparte, él era el protagonista de la novela. Obviamente que grabé y no le dije nada. Después llegué a mi casa y dije: '¿Por qué no le contesté a este pibe? ¿Por qué no lo mandé a la...?' Porque todo bien, pero tampoco es Robert De Niro actuando, ¿viste? De mil amores se lo digo, pero me sentí mal. Tampoco es un científico del CONICET".

Con el paso del tiempo, Becerra eligió cerrar el capítulo sin rencor, aunque sin olvidarlo: "Pero bueno, esto es como un delito que prescribió ¿no? Por el paso del tiempo. Yo creo que por ahí él hoy, que es papá, que se casó de nuevo, por ahí tiene otra cabeza, como todo el mundo. Yo cambié y él seguramente también. Pero en ese momento me sentí mal".

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¿Quiénes formaban parte del elenco de Los Únicos?

Los Únicos fue una telecomedia policial de Polka que tuvo dos temporadas, en 2011 y 2012. La primera contó con Mariano Martínez, Nicolás Cabré y Griselda Siciliani como protagonistas, secundados por Nicolás Vázquez, Eugenia Tobal, Claudia Fontán, Pilar Gamboa, Julieta Zylberberg y las actuaciones especiales de Jimena Barón y Arnaldo André. En la segunda temporada se sumaron Emilia Attias, China Suárez, Brenda Asnicar y Marco Antonio Caponi, entre otros.

Lola Becerra también participó de la tira como invitada en algunas escenas y, según su relato, no la pasó nada bien cuando compartió set con Nicolás Cabré.

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