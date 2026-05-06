Grave acusación de una famosa contra Nicolás Cabré por hacer chistes discriminatorios: "Que era una..."

Con el paso del tiempo, Becerra eligió cerrar el capítulo sin rencor, aunque sin olvidarlo: "Pero bueno, esto es como un delito que prescribió ¿no? Por el paso del tiempo. Yo creo que por ahí él hoy, que es papá, que se casó de nuevo, por ahí tiene otra cabeza, como todo el mundo. Yo cambié y él seguramente también. Pero en ese momento me sentí mal".

Embed

¿Quiénes formaban parte del elenco de Los Únicos?

Los Únicos fue una telecomedia policial de Polka que tuvo dos temporadas, en 2011 y 2012. La primera contó con Mariano Martínez, Nicolás Cabré y Griselda Siciliani como protagonistas, secundados por Nicolás Vázquez, Eugenia Tobal, Claudia Fontán, Pilar Gamboa, Julieta Zylberberg y las actuaciones especiales de Jimena Barón y Arnaldo André. En la segunda temporada se sumaron Emilia Attias, China Suárez, Brenda Asnicar y Marco Antonio Caponi, entre otros.

Lola Becerra también participó de la tira como invitada en algunas escenas y, según su relato, no la pasó nada bien cuando compartió set con Nicolás Cabré.