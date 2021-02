Wanda Nara por el femicidio de Úrsula: "No me deja de pasar por la cabeza la Ley del Talión"

Wanda Nara también se mostró conmovida por el femicidio de Úrsula Bahillo. Tal es así que cambió su foto de perfil por la de la joven asesinada en Rojas.

Primero, cambió la foto de perfil por una imagen de Úrsula. “Hoy todas somos ella”, indicó y explicó: “Cambié mi foto de perfil para acompañar a su familia y para que de una vez entiendan que TODAS estamos juntas”, escribió junto a unas manos en forma de plegaria.

Entre las preguntas que recibió la empresaria se destacaron algunas cuestiones vinculadas a la lucha de las mujeres, los casos de femicidios y el de la joven que fue asesinada por su ex pareja, Matías Ezequiel Martínez, un policía de 25 años a quien había denunciado en reiteradas oportunidades por violencia de género y quien tenía una restricción perimetral.

"Perpetua para el asesino! Una justicia rápida. Aunque no me deja de pasar por la cabeza la Ley del Talión (conocida popularmente como “Ojo por ojo, diente por diente”)", expresó Wanda.

Y agregó: "Tenemos que trabajar mucho en el presente y en el futuro. En el insulto, en las denuncias, en el miedo, en las redes sociales, en la violencia entre nosotras. En educar a las nenas y también a los nenes chicos, en la Justicia. En fin, creo que hay mucho por hacer".

En las preguntas que le hicieron por Instagram le consultaron por el robo en París: "Me parece tan superficial y triste hablar de un problema que se resuelve con dinero. Con tantos problemas que vive el mundo… Por eso no hice ningún comentario al respecto. Todo lo que publicaron son especulaciones justamente porque nosotros no hablamos. Gracias por la preocupación. Obviamente está trabajando quien se debe ocupar: el seguro, la seguridad y la policía".