Habló Milagros Ronchetti, la señalada como tercera en discordia entre El Polaco y Barby Silenzi

El Polaco en Santa Fe

El fin de semana se filtraron imágenes del Polaco con una joven llamada Milagros Ronchetti.

El lunes, Barby Silenzi le confirmó a Primiciasya.com que no está en crisis con el cantante sino que está separada.

En charla con "Intrusos", la joven habló del presunto romance con el cantante y del mote de tercera en discordia.

"No quiero líos, no soy así. No me gusta todo esto. Es tal como lo dijo el Polaco. Somos amigos o conocidos hace un montón”, dijo.

Y enfatizó: “Entre nosotros no pasó absolutamente nada”.

Y finalizó: "Por una foto de las redes, a la que no le veo nada de raro. No estoy arriba de él como para que salgan a decir todo lo que dijeron. Solo somos amigos y nada más. Es mentira que salimos a comer y que pasó todo el fin de semana conmigo”.