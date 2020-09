Wanda Nara habló de la denuncia de la ONG italiana por "violencia hacia los menores"

Wanda Nara

La ONG de italia Codacons denunció a la modelo Wanda Nara por supuesta "violencia hacia los menores" por una foto que se difundió donde uno de sus hijos le saca una foto a ella en un yate durante las últimas vacaciones en Ibiza.

"En la base del asesinato de Colleferro (Roma, ed) también hay modelos equivocados propuestos por las redes sociales - sí lee en una nota -, donde reinan raperos e influencers que envían mensajes desviados y muchas veces peligrosos a los más jóvenes. Un ejemplo de un mensaje profundamente equivocado es el de la conocida influencer Wanda Nara que, en los últimos días, ha aparecido en una foto donde su hijo fotografía su lado B, una forma de violencia hacia los menores que ahora se aplica a la estrella de Instagram, así como a otros influencers que mercantilizan a sus hijos publicando imágenes de niños. mientras vestía marcas famosas, una Codacons denuncia a la Fiscalía por violación de las normas sobre la privacidad de los menores", detalla el diario italiano Corriere dello Sport.

Wanda Nara en Instagram

En Italia hay un fuerte debate por el racimo tras el homicidio de Willy Monteiro Duarte quien fue atacado por una banda de cultores de las artes marciales. El joven fue a tomar una cerveza a su bar favorito. Los agresores fueron arrestados con sangre en las manos. Investigan si fue un crimen racial.

En ese marco, la entidad le apunta a los comunicadores de Instagrams y le apuntan a la esposa de Mauro Icardi.

“Tanto los raperos con sus canciones impregnadas de violencia, como los influencers que mercantilizan su propio cuerpo y la imagen de sus hijos, contribuyen a la difusión de mensajes erróneos que afectan el comportamiento de los jóvenes -señala la asociación- . No en vano. los acusados ​​del asesinato de Colleferro aparecieron en las fotos publicadas en sus respectivos perfiles sociales con poses y actitudes 'duras' claramente orientadas a emular a los raperos más calientes de este período", agregan.

Utilizando el bloque de Instagram “hazme una pregunta”, la mediática eligió algunas de las consultas de sus fans y sin dudarlo, respondió extensas respuestas que publicó para sus más de siete millones de seguidores.

“No me hicieron ninguna denuncia de nada. Otra mentira más de las tantas…”, dijo Wanda ante la pregunta de un usuario sobre la denuncia.

Sin embargo, cambiando rotundamente de tema, la pregunta que más le llegó a Nara fue si volvería a vivir a Argentina, y sincera, respondió: “Esta pregunta se repite mucho. Me fui hace 12 años, mis hijos son todos italianos, es difícil imaginármelo. Pero todo puede suceder. Yo me lo puedo imaginar porque amo a mi país. Mis hijos no tanto porque crecieron en Europa pero creo que para ellos podría ser diferente. Pero son nenes que están acostumbrados a todo, se adaptan a todo y les inculqué el amor y respeto por Argentina”.