Ximena Capristo se refirió a los rumores que indican que Silvina Luna sería la tercera en discordia en su matrimonio con Gustavo Conti

El escándalo lo comenzó la mismísima Ximena Capristo. La ex "Gran Hermano" y actriz publicó charlas de Gustavo Conti, su marido durante 20 años, con otra mujer, luego se arrepintió y borró todo, pero ya era tarde y la bomba ya había explotado.

“Años que me callo, me aburro", escribió Ximena muy enojada en las publicaciones dando cuenta que soportó mucho y ahora ya no está dispuesta a seguir haciéndolo.

Entonces, comenzó la búsqueda de esa mujer con la que se escribió Conti. Los rumores señalaron con velocidad a Silvina Luna. La actriz desmintió todo inmediatamente y la siguió Capristo, que sabe quién es esa señorita.

“Por favor no digan estupideces, ¿¿¿cómo acusan a una persona porque sí??? @silvinalunaoficial es una amiga”, escribió “La negra” en sus stories desmintiendo también la versión que vinculaba a su amiga con el padre de su hijo.

"La que creó y divulgó esta fábula es un idiota sin cerebro. No hablen por hablar", dijo y agregó: "Cuando me sienta mejor.... saldré a aclarar todo".

"Publiqué esos mensajes por impulso, me arrepiento. Pero no soy mentirosa", confesó.

