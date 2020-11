Ximena Capristo reveló los motivos por los que se alejó de Paula Chaves y Pedro Alfonso

Ximena Capristo

Ximena Capristo va contando de a poco lo que sucedió ese día que enojada, al toparse con chats de su marido Gustavo Conti con otras mujeres, decidió publicarlos.

Ahora, que ya dijo que Conti coqueteaba con una seguidora de su fan club y que no sabe si hubo realmente engaño, visitó “Los Ángeles de la Mañana”, El Trece, y se refirió al alejamiento con Pedro Alfonso y Paula Chaves.

“¿Siguen amigos de Pedro y Paula?”, preguntó Ángel de Brito. Luego de un silencio para buscar las palabras correctas, Capristo afirmó: “Yo no me peleé con nadie. Hay relaciones que se dilatan y hay relaciones que continúan”.

“¿La respuesta sería no?”, insistió De Brito y Ximena aclaró: “Es que la pareja es amiga de Gus. Yo tenía re buena relación porque soy una buena anfitriona. Los chicos venían a casa, cenábamos todo bien, pero Pedro era amigo de Gus”.

Entonces, atenta a un rumor Maite Peñoñori acotó: “Terminó todo mal cuando (Pedro) no lo convocó la última temporada”. Pero Capristo lo negó: “No, pero mirá si se van a pelear por eso! No, no, son temas de ellos de los que no puedo opinar”.

“A mí me dijeron que la esposa le aconsejó que no trabaje más con vos porque no eras tan cool. Esa es la data que tengo”, agregó Yanina Latorre.

“Prefiero quedarme con la versión que tengo yo: yo con Paula siempre tuve la mejor del mundo y me trató siempre muy bien. El vínculo de antes no lo tenemos. El vínculo cambió porque él tiene sus ocupaciones y yo las mías. Yo tengo un hijo, él tiene tres y las cosas pueden ir modificándose”, concluyó al respecto.