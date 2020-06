Esto confirmaría el affaire de Romina Malaspina y Benjamín Vicuña

Romina Malaspina y Benjamín Vicuña

Romina Malaspina volvió a la portada de todos los medios del espectáculo argentino, y lo hizo con fuerza. Después de protagonizar un escándalo por usar un top transparente para conducir el noticiero del Canal 26, ahora el rumor de un presunto affaire con el actor Benjamín Vicuña pareciera confirmarse.

El romance entre Malaspina y Benjamín Vicuña habría sucedido cuando la ahora presentadora era parte del reality el Gran Hermano, tiempo en el que el chileno ya estaba en pareja con la China Suárez.

Esta información salió a relucir en “Los ángeles de la mañana”, ciclo en el que mostraron unos supuestos chats comprometedores entre ambas personalidades.

En las imágenes, capturas de pantalla de lo que sería el celular de la conductora, se podía leer una insinuante conversación con Benjamín Vicuña. Se podía ver cómo la ex Gran Hermano le preguntaba al actor si estaba solo. Y ante la respuesta esquiva de él, le decía que “la ponía nerviosa”. Como si fuera poco, se anunciaba una llamada telefónica en la que ella quería consultarle por trabajo en Chile.

En aquel momento Benjamín Vicuña salió a desmentir los rumores y negó rotundamente que aquellas conversaciones fueran reales. El actor aseguró que los chats estaban trucados y hasta amenazó con llegar a instancias legales si no se aclaraba el asunto. Sin embargo en ese entonces el tema quedó ahí y todo el mundo pareció olvidarlo, hasta ahora que Ángel de Brito lo volvió a mencionar.

En su defensa, Malaspina fue a LAM y como lo había hecho el chileno, negó el acercamiento. “Dijeron tantas cosas de mí que yo no me puedo hacer cargo. Quiero aclarar los chats de Vicuña, que eran supuestamente conmigo. A ver: nunca tuvimos un chat, no son míos los chats, ¿cómo voy a escribir estando dentro de un reality que no tengo celular?”, dijo para comenzar.

“Además, ese chat está hecho con un Samsung y yo tuve iPhone toda la vida. No sé quién lo hizo, fue una cosa de prensa, cuando yo estaba en el reality en Chile. Se aseguró que esos chats eran míos y que yo los difundí. Y no lo conozco, nunca lo vi y ese teléfono no es mío”, agregó Romina.

Sin embargo, ahora se filtró una foto del pasado de la rubia sacándose una foto con un teléfono Samsung en la misma época que aparecieron las conversaciones.